Liu Shaolin Sándor lemarad a téli olimpiáról

A magyar színekben olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor nem fért be a kínai csapat keretébe a téli olimpiára.

A kínai szövetség pénteken hozta nyilvánosságra a Milánóba utazó 124 fős csapat névsorát. Bátyja, a magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang viszont bekerült, mellette Sun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long alkotják majd a kínai csapatot.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást, a 2024-es rotterdami vébén már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is. A milánói-cortinai ötkarikás esemény jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart.