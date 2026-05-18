Hegedűs Zsolt a hantavírusról: Ez nem COVID 2.0

Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt szerint.

„Az elmúlt napokban több hír is megjelent a hantavírusról, köztük egy Arad megyei esetről is. Érthető, ha ez aggodalmat kelt, különösen akkor, ha a hírek drámai címmel jelennek meg” – írta Hegedűs, aki Facebook-posztban tájékoztatott a vírusról.

Májusban közölte a WHO, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón gyaníthatóan hantavírusjárvány tört ki, amelynek következtében három ember – köztük egy idős házaspár – meghalt, és legalább három másik ember megbetegedett. A hantavírust elméletileg a rágcsálók terjesztik testnedveikkel és ürülékükkel. Az emberek akkor fertőződhetnek meg, ha belélegzik a rágcsálók megszáradt ürülékének részecskéit.

Hegedűs azt írta: hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Megismételte, hogy a fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki, de kivételt jelent az Andok-vírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet,. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az Andok-vírus sem terjed könnyen alkalmi kontaktus során,

nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki.

„Ez nem COVID 2.0” – írta.

A Magyarországon előforduló hantavírus-fertőzések ritkák: 2015–2024 között évente 2–16 esetet regisztráltak. Jelenleg nincs ismert magyar fertőzött, sem olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel. „Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra” – összegezte.

A magas, 40 százalék körüli halálozási ráta kapcsán elmondta, hogy az itthon előforduló hantavírusok jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő betegségeket okoznak.

Kötelező védőoltás nem várható, mivel azt nem indokolja a járványhelyzet, de egyelőre nem is áll rendelkezésre széles körben alkalmazott, nemzetközileg elfogadott hantavírus-elleni vakcina.

A megelőzés kapcsán azt írta:

Ha valaki rágcsálókkal vagy rágcsálóürülékkel szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően láz, erős levertség, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, hasi panaszok vagy egyéb szokatlan tünet jelentkezik, érdemes háziorvoshoz fordulni, és jelezni az esetleges rágcsálóexpozíciót.

