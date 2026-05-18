Cseh László bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Az intézmény januárban közölte, hogy az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. Az ISHOF kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

A beiktatási ceremóniára a floridai Fort Lauderdale-ben került sor, Cseh László pedig vasárnap közösségi oldalán nagy megtiszteltetésnek nevezte azt, hogy bekerült a Hírességek Csarnokába. E mellett egy részletet osztott meg a ceremónián elmondott beszédéből, amiben egykori riválisaihoz szólt.

„Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, különleges köszönetet szeretnék mondani a versenytársaimnak – Michael Phelpsnek, Ryan Lochténak, Chad Le Closnak, Markus Rogannak és Luca Marinnak, az összes magyar versenytársamnak, hogy csak néhányukat említsem. Ez talán szokatlannak hangzik, de az igazság az, hogy ti jelentettétek számomra a legnagyobb motivációt. Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak.

Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok, hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok

– tette hozzá.