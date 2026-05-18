cseh lászlóhírességek csarnokanemzetközi úszó hírességek csarnokasport
Sport

Cseh László bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

24.hu
2026. 05. 18. 03:33
Cseh László bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába (ISHOF).

Az intézmény januárban közölte, hogy az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. Az ISHOF kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

A beiktatási ceremóniára a floridai Fort Lauderdale-ben került sor, Cseh László pedig vasárnap közösségi oldalán nagy megtiszteltetésnek nevezte azt, hogy bekerült a Hírességek Csarnokába. E mellett egy részletet osztott meg a ceremónián elmondott beszédéből, amiben egykori riválisaihoz szólt.

„Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, különleges köszönetet szeretnék mondani a versenytársaimnak – Michael Phelpsnek, Ryan Lochténak, Chad Le Closnak, Markus Rogannak és Luca Marinnak, az összes magyar versenytársamnak, hogy csak néhányukat említsem. Ez talán szokatlannak hangzik, de az igazság az, hogy ti jelentettétek számomra a legnagyobb motivációt. Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak.

Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok, hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok

– tette hozzá.

Kapcsolódó
Cseh László úszótársai körében, amikor 2021-ben lezárta 19 éven át tartó pályafutását.
A halhatatlanok közé választják Cseh Lászlót
Májusban lesz a beiktatása.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Harc a túlélésért: még kilenc csapat veszélyben van a topligák legkiélezettebb kiesés elleni küzdelmében

Friss

Népszerű

Összes
Nem csak az esemény utáni tabletta segíthet, ha kiszakad az óvszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik