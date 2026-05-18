Ukrán aranykonvojügy: Visszavonták a legénységgel szembeni intézkedéseket

admin Dienes Gábriel
2026. 05. 18. 12:07
A NAV pénzmosás miatt folytatott nyomozást, fideszes politikusok pedig a Tisza Párt finanszírozásával hozták kapcsolatba a pénzszállítmányt.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az Oschadbank megbízásából aranyat és más eszközöket szállító konvoj legénységével, 7 ukrán magánszeméllyel szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – közölte az ukránokat az ügyben képviselő Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Az ügyvédi iroda azt írta, hogy a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Az iroda a hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadta, a közigazgatási perek folyamatban vannak.

Az ukrán pénzszállító konvojt 2026. március 5-én tartóztatták fel a TEK és a NAV emberei, majd lefoglalták a 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és készpénzt. Az elfogott, megbilincselt személyzetet másnap Záhonynál kiutasították az országból. A konvoj az osztrák Raiffeisen és az ukrán Oschadbank között szokványos módon szállított eszközöket. A NAV pénzmosással gyanúsította meg az ukránokat.

Több vezető fideszes politikus a kampányban arról beszélt, hogy az aranyszállítmánynak a Tisza Párt finanszírozásához is köze lehet, de ezt nem támasztották alá semmiféle bizonyítékkal. Orbán Viktor kormányrendeletet adatott ki arról: a NAV-nak kell kivizsgálnia a szállítmánnyal kapcsolatos részleteket.

