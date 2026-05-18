Népszerűség: Magyar Péter 58, Orbán Viktor 29 százalékon áll

A 2026-os választási kampány a miniszterelnök-jelöltek harca volt, a választók valójában Magyar Péterről és Orbán Viktorról mondtak ítéletet április 12-én, írja a Republikon Intézet. A pártpreferenciák változásával egy időben vizsgálták a két pártelnök népszerűségét. A friss felmérés szerint kétszer annyian kedvelik a kormányfőt, mint a Fidesz elnökét.

A megkérdezettek abszolút többsége kedveli Magyar Pétert, a népesség egyharmada (34%) nagyon, további egynegyede (24%) inkább. A Magyart nem kedvelők aránya összesen 25 százalék. Orbán Viktort a választókorúak fele (49%) egyáltalán nem, 11 százaléka inkább nem kedveli. A volt kormányfőről összesen 29 százalék nyilatkozott pozitívan.

Pártok szerinti bontásban

A Tisza-szavazók 88 százaléka kedveli elnökét, 52 százalék nagyon, 36 inkább. A fideszesek 81 százaléka elutasítja (22% inkább, 59% nagyon) Magyar Pétert, de a tiszások véleménye még rosszabb Orbán Viktorról, 75 százalék egyáltalán nem, 14 százalék inkább nem kedveli a volt miniszterelnököt. A Fidesz-szavazók 71 százaléka nagyon, 20 százaléka inkább kedveli a jelenlegi pártelnököt.

A Republikon szerint a Mi Hazánk tábora meglehetősen megosztott, Magyar Péterrel szemben bizonytalanabbak, csaknem felük nem tudja, mit gondoljon róla. Toroczkai László támogatóinak közel fele kedveli Orbánt, egyharmada nem, a többiek bizonytalanok. Az intézet szerint Magyar Péterre sokan taktikai okokból szavaztak, de a választási siker kedvezővé tette társadalmi megítélését, miközben Orbán Viktor a miniszterelnökséggel együtt elveszítette „a legyőzhetetlenség auráját” is.

A Publicus Intézet friss kutatása szerint a Fidesz–KDNP a választás óta csaknem egymillió szavazót veszített, a teljes népességen belül a Tisza Párt 55, a a bukott pártszövetség 17 százalékon áll.