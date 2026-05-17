Fazekas Gergő: Eszméletlenül sajnálom ezt a napot

„Idegenben nem játszottunk jó meccset, és ugyan most jobban voltunk, de akadt néhány részlet, amiben alulmaradtunk” –nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Néha kell egy kis szerencse is. Két-háromszor vezettünk három góllal, de nem tudunk néggyel elmenni. Aztán jöttek a büntetők, kihagyott helyzetek, fontos helyzetben veszítettünk labdát.

Összességében elégedett vagyok a srácokra, büszke vagyok rájuk, oroszlánként harcoltak. Így alakult, fel kell ébrednünk” – mondta, hozzátéve, a szabadkártyára eddig nem gondolt, de majd meglátják, meglesz-e rá egyáltalán a lehetőség.

A magyarok ugyanis még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

Fazekas Gergő nagyon csalódottan nyilatkozott.

„Megvoltak a lehetőségeink, hogy nyissuk az ollót, de mindig belehibáztunk, nem tudunk elhúzni, nem tudtuk folyamatosan építeni az előnyünket. A végén ők voltak a jobbak” – mondta.

Hazudnék, ha azt mondanám, nem érdemelte meg a szerb csapat a továbbjutást, de eszméletlenül sajnálom ezt a napot, hiszen nem erre készültünk.

Szita Zoltán úgy fogalmazott, jó kézilabdát játszottak, de persze, voltak hibák.

„Fizikális meccs volt, sok faulttal, sok kiállítással. De a kézilabda ilyen. Büszke vagyok magunkra, mert küzdöttünk a végsőkig, sajnos ez most így sikerült.”