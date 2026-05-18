Rágyújtotta a házat egy férfi a volt élettársára, és annak szeretteire

Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki rágyújtotta a házat volt élettársára és másik két emberre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi 2024. december közepén együtt italozott volt élettársával, annak új párjával és egy másik férfival egy borsodi településen lévő családi házban. A nővel többször is vitatkozott, majd távozott, később azonban visszatért, és tudva, hogy mindhárman a házban vannak, egy füstölő tárgyat dobott be az ablakon.

A házban tűz keletkezett, az épület végül teljesen leégett. A sértettek oltani próbáltak, de elveszítették az eszméletüket, a kiérkező tűzoltók mentették ki őket az égő házból. A vádlott volt élettársa a tűz következtében életveszélyes állapotba került, életét az időben történt szakszerű egészségügyi ellátás mentette meg. Négymillió forint kár keletkezett. Az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást kért az elkövetőre azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.