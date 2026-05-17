Így működött a titkosszolgálati jellegű információkat használó kormányközeli bulvár

Elképesztő részletességgel megírt anyagot tett közzé vasárnap az Átlátszó, amiben a Ripost volt munkatársa, Forgács Ágnes számtalan példával mutatta be, hogyan is működött a kormányközeli propagandagépezet, miként lett bulvárújságíróból lejárató anyagokat sorra gyártó propagandista, milyen információkat kaptak felülről, illetve hogyan is épültek fel a Fidesz politikai ellenfeleit célzó kampányok.

A kétórás videóinterjú, illetve annak összefoglalója szerint a bulvármédiát már a Fidesz hatalomra kerülése előtt már uraló Ómolnár Miklós által vezetett Ripostban már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy celebek és sztárok helyett közéleti és bűnügyi témákról kell írnia, olyan cikkeket előállítva, amik politikailag hasznosíthatóak.

Forgács a hosszú írásban többek közt arról számolt be, hogy

az érintettet sokszor nem kérdezték meg, vagy csak közvetlenül a cikk megjelenése előtt, illetve azután küldték ki neki a kérdéseket, hiszen „úgysem mondaná el az igazat”,

a szcientológia elleni cikksorozat mögött az állhatott, hogy az egyház ne Magyarországra hozza a közép-európai központját,

fogalommá vált a szerkesztőségben a „fentről kérik” fordulat,

egy idő után fontossá vált, hogy a célpontot olyan helyzetben kapják el, ahol nem tud kitérni (sajtótájékoztatón, utcán, vagy nyilvános eseményen),

a 2018-as választások előtt a Jobbik lejáratása volt a cél,

a V4NA hírügynökség munkatársaként Brüsszelben és Strasbourgban is járt, ahol „találnia kellett valami rosszat”,

2021-ben társaival együtt már aktákat is kapott, amit Ómolnár továbbított neki, kinyomtatni pedig nem lehetett, így tulajdonképpen az lehetett a dolguk, hogy titkosszolgálati jellegű információkat sajtótermékként legalizáljon,

Korányi Dávidot New Yorkban kellett megfigyelniük, hogy ezzel megszülessen a hír: Karácsony tanácsadója New Yorkban él, miközben a fővárostól kap pénzt. Ez természetesen nem volt igaz.

A BKM/Mártha Imre-szálhoz kapcsolódva Forgács egy igazán groteszk jelenetet is felidézett: egy kirúgott fővárosi kukásról készült, kiblőrözött videót mutattak nekik, amelyben egy baseballsapkás férfi szerepelt. Forgács és a fotós kolléga felismerni vélte, hogy a sapkás férfi maga Ómolnár Miklós. A felvételt végül még jobban el kellett homályosítani, hogy a kirúgására panaszkodó férfit alakító főszerkesztő ne legyen felismerhető. Forgács szerint ez pontosan megmutatta az egész rendszer kettősségét: egyszerre volt kártékony, aljas és politikailag motivált, miközben sokszor technikailag ügyetlen, kínos és abszurd.

A nő számára a végső törést Magyar Péter feltűnése hozta el, hiszen azonnal ráállították a lejáratására, ő azonban látta, hogy egy tömegek által támogatott mozgalmat akarnak ellehetetleníteni, ez pedig már morálisan más helyzetet eredményezett.

Végül felmondott: 2024 áprilisáig dolgozott Ómolnárral, utólag azonban már úgy érzi, kilenc évvel korábban kellett volna benyújtani a felmondását.

A teljes összefoglaló itt olvasható, a közel kétórás interjú pedig itt nézhető végig: