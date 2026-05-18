Kilőtt az államadósság az Orbán-kormány utolsó hónapjaiban, friss adatok

A GDP 77,9 százalékára nőtt a magyar állam adóssága 2025 első negyedévének végére – derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez négy és fél éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben, a Covid harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság – emlékeztet a Telex.

A 77,9 százalékos érték jelentős ugrást jelent ahhoz képest, hogy a tavalyi utolsó negyedévet 74,6 százalékos államadóssággal zártuk.

Történt mindez ráadásul úgy, hogy az idei első negyedévben az előző három évben először érdemben, 1,7 százalékkal bővült a magyar gazdaság.

A hirtelen romlás oka, hogy a magyar állam korábban nem látott összegben költekezett ki az év első három hónapjában: a központi költségvetés az első negyedévet 3420 milliárd forintos hiánnyal zárta. Az MNB szerint a magyar államháztartás nettó finanszírozási képessége ebben az időszakban mínusz 2130 milliárd forint volt.

Bár a GDP-hez viszonyítva a 2010-es évek első felében és 2021-ben magasabb volt az államadósság, mint most, ha összegre nézzük, akkor folyamatosan növekszik, és az idei első negyedévben új rekordot ért el. Az államháztartás nettó adóssága március végén 49 855 milliárd forint volt, a bruttó adósság ugyanakkor 69 012 milliárd forintot tett ki.

Az igen kedvezőtlen adatok árnyékot vetnek arra, hogy a héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három nagy globális hitelminősítő május vége–június eleje között mond ítéletet Magyarországról, mivel a korábbi feltételezések ellenére nem halasztják el a döntésüket.