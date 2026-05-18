Pócs Jánost 5,5 millió forint megfizetésére ítélte a bíróság Ruszin-Szendi Romulusz új honvédelmi miniszter becsületének megsértése miatt – erről maga a jászsági fideszes politikus számolt be azzal a felütéssel, hogy a büntetés „a tokaleszívás és a véleményszabadság ára”.

Pócs tavaly nyáron posztolt egy „zsír akció” című videót, amelyben egy megperzselt disznóra írta fel Ruszin-Szendi nevét. Pócs a videóban arról beszélt: „a mangalica zsír igen, Romolusz nem”. Ezzel egy 2017-es húzását idézte fel, amikor azt írta egy halott disznóra, hogy „ő volt a Soros”.

Pócs János a disznós videóval abból a fideszes kampányból vette ki sajátos módon a részét, amelyben hónapokig azzal támadták a volt vezérkari főnököt, hogy a Honvédkórház pénzéből hajthattak végre zsírleszívást rajta 2022-ben. A a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tavaly június végén jelentetett meg egy jelentést, ami ezt állította.

A jászsági politikus a vasárnapi videójában arról beszélt, hogy az elhunyt apja örökségéből kell befizetnie a bíróság által kiszabott büntetést. Arra kérte a honvédelmi minisztert, hogy a kárpártaljai gyerekek javára költség el az összeget.

Pócs a poszt alatt kommentben a bíróság ítélete alapján nyilvánosságra hozott egy bocsánatkérő levelet: