Pócs Jánost 5,5 millió forint megfizetésére ítélte a bíróság Ruszin-Szendi Romulusz új honvédelmi miniszter becsületének megsértése miatt – erről maga a jászsági fideszes politikus számolt be azzal a felütéssel, hogy a büntetés „a tokaleszívás és a véleményszabadság ára”.
Pócs tavaly nyáron posztolt egy „zsír akció” című videót, amelyben egy megperzselt disznóra írta fel Ruszin-Szendi nevét. Pócs a videóban arról beszélt: „a mangalica zsír igen, Romolusz nem”. Ezzel egy 2017-es húzását idézte fel, amikor azt írta egy halott disznóra, hogy „ő volt a Soros”.
Pócs János a disznós videóval abból a fideszes kampányból vette ki sajátos módon a részét, amelyben hónapokig azzal támadták a volt vezérkari főnököt, hogy a Honvédkórház pénzéből hajthattak végre zsírleszívást rajta 2022-ben. A a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tavaly június végén jelentetett meg egy jelentést, ami ezt állította.
A jászsági politikus a vasárnapi videójában arról beszélt, hogy az elhunyt apja örökségéből kell befizetnie a bíróság által kiszabott büntetést. Arra kérte a honvédelmi minisztert, hogy a kárpártaljai gyerekek javára költség el az összeget.
Pócs a poszt alatt kommentben a bíróság ítélete alapján nyilvánosságra hozott egy bocsánatkérő levelet:
Tisztelt dr. Ruszin-Szendi Romulusz Úr! A Facebook oldalamon 2025. június 30-án „Zsír akció” címmel megjelent videós posztomban tett azon magatartásom miatt, mely szerint egy megperzselt sertésre írt „Ő volt a soros Romulusz” felirattal Önt egy levágni való sertéshez hasonlítottam, és egy „Friss liba zsír”, „Friss kacsa zsír”, Friss mangalica zsír” feliratú zsíros vödör mellett elhelyezett „Akciós Romulusz zsír” feliratot és egy rajzolt elhízott férfi fejet ábrázoló címkét tartalmazó zsíros bödönt mutattam be, és ezáltal Önt elhízott állatokhoz, állati zsiradékhoz hasonlítottam, megsértettem az Ön becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, sajnálkozásomat fejezem ki. Az elkövetett, jogerős bírósági ítélettel is megállapított jogsértésért szíves elnézését kérem, és vállalom, hogy a jövőben tartózkodni fogok a személyiségi jogait sértő magatartás tanúsításától.