Spirituális gyógyítónak tanul Horváth Éva

Súlyos balesete óta először tért vissza Balira Horváth Éva. Az egykori modell elárulta a Mokkának, hogy tanulásra adta a fejét.

Hamarosan gyógyítást fogok tanulni, van itt egy elismert, helyi gyógyító. Nem titok, hogy a spiritualitás felé fordultam. Mikor korábban Balin éltem, akkor is tanultam jógát, hangtálas meditációt. Akkor elmentem egy gyógyítót, aki azt mondta, érzi bennem az energiát, de nem vagyok eléggé felkészült. Most már úgy tértem vissza hozzá, hogy kész vagyok, készenállok, rendben vagyok.

Azt is mondja, nem kerítette hatalmába rossz érzés, mikor leszállt a géppel Balin.

Jó érzéssel tölt el a balesetem: ahogy jártam-keltem az utcákon, hálát adok a sorsnak azért, hogy csak a lábammal történt ez a szörnyűség. Simán az életemet is elveszíthettem volna. Ha az útnak a jobb oldalára esem, átmennek rajtam az autók.

Így járta meg a poklot

Több mint egy éve volt Horváth Éva motorbalesetete, amit rendkívül hosszú felépülés követett. Az egykori szépségkirálynő több hónapot töltött kórházban, számos műtéten átesett, még a lába amputálásának lehetősége is szóba került, ő azonban ezt határozottan visszautasította. Hónapokba telt, hogy a modell egyáltalán lábra tudjon állni és eltávolítsák a lábát rögzítő vasakat. Legutóbb karácsonykor számoltunk be az állapotáról, amikor közösségi oldalán arról számolt be követőinek, hogy komoly mérföldkőhöz érkezett a gyógyulásában: „Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!” – írta akkor.