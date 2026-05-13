A mezőny tíz kilométert sem tett meg, amikor megtörtént a baj, legalább tízen kerültek földre, a legrosszabbul a belga Senne Thonnon (Team Flanders – Baloise) járt, akinek fel kellett adnia a versenyt, írta az M4sport.hu portál.
Hatalmas tömegbukással kezdődött az idei Tour de Hongrie
Lehoczky Péter / MTI
Elrajtolt a Tour de Hongrie
Lehoczky Péter / MTI
Elrajtolt a Tour de Hongrie
Nagy bukással kezdődött meg az idei Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelynek első, 143 km-es szakaszára Gyula és Békéscsaba között került sor.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!