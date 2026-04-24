Bivalyerős Szerbia vár a kéziválogatottra a világbajnoki selejtezőn

„Nagyon kemény lesz. Ha a játékosállományt megnézzük, bivalyerős csapatról van szó, sok jó játékossal, akik a Bajnokok Ligájában, a Bundesligában játszanak. Az elmúlt években a világversenyeken sose jött ki nekik a lépés, de egy-egy meccsen bárkit meg tudnak verni, a tavalyi Eb-n ezt bizonyították.

Kulcsfontosságú lesz, hogy milyen eredményt érünk el az első meccsen Szerbiában

– nyilatkozott az M1-nek a magyar válogatott irányító.

A vb-selejtező első mérkőzését május 14-én rendezik Nisben, a visszavágót pedig 17-én Veszprémben.

Ilyés Ferenc, a hazai sportági szövetség elnöke kedden úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy a nemzeti csapat ott legyen a világbajnokságon, már csak azért is, mert onnan lehet kijutni az olimpiai selejtezőtornára. Hozzátette, nem volt szerencséje a válogatottnak, hiszen a lehető legerősebb ellenfelet kapta, Szerbia a januári Európa-bajnokságon legyőzte a később döntős németeket is.

Fazekas egy célt már kipipált

Fazekas a klubcsapatával, az Orlen Wisla Plockkal Lengyel Kupát nyert a múlt hétvégén. Az Industria Kielce elleni szombati elődöntőben nyolc góllal járult hozzá a 30-25-ös sikerükhöz, ezzel ő volt a mezőny legeredményesebbje.

Másnap a Plock 31-25-re verte a Wybrzeze Gdanskot. A magyar játékos a kupadiadallal kapcsolatban azt mondta, az elsődleges cél az idény elején a bajnokság megnyerése volt, emellett szerettek volna a Bajnokok Ligájában előrébb lépni, ez utóbbi azonban nem jött össze, mert nem jutottak be a negyeddöntőbe. A hazai kupasiker csak ezek után következett a sorban, most pedig a bajnoki rájátszásra fókuszálnak az után, hogy az alapszakaszt megnyerték.

A kupa megvan, de az harmadlagos cél volt. A bajnokság viszont rettenetesen fontos a klubnak, a városnak, a szurkolóknak és nekünk, játékosoknak is. Az előző két idényben mi nyertük, biztos, hogy vissza akarják majd szerezni, de mi mindent meg fogunk tenni, hogy idén is mi nyerjünk.

(MTI)