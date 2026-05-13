Hiába a svéd edző, második svéd játékosát veszítheti el a Szeged kézicsapata

Az RT Handball információi szerint az élő szerződése ellenére már a nyáron távozhat a Szeged férfi kézilabdacsapatának svéd válogatott kapusa, Tobias Thulin.

A 30 éves Európa-bajnok és Eb-bronzérmes játékos 2024-ben érkezett Szegedre, ám úgy tűnik, hamarosan továbbáll. A hírek szerint a kérő a Benfica együttese.

Ha igaznak bizonyulnak a hírek, akkor ő lenne a csapat harmadik kézilabdázója, aki szerződése lejárta előtt igazol el a magyar csapattól. Április 23-án Bodó Richárd távozását jelentette be a klub, előtte áprilisban pedig egy másik svéddel, Jim Gottfridssonnal bontott szerződést a vezetés.

A helyzet érdekes, hiszen a csapat edzője az a Michael Apelgren, aki a svéd válogatottat is irányítja.

Más kérdés, hogy amíg a legutóbbi, áprilisi kerethirdetéskor Gottfridssont beválogatta, Thulint nem, helyette Fabian Norsten (Aalborg), Marko Roganovic (Bjerringbro-Silkeborg) és Mikael Appelgren (Veszprém) kapott meghívást.