Jöhet a szezon megkoronázása, elkészült a Veszprém és a Szeged döntőjének beosztása

Május 29-én Veszprémben kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője. A finálé két győzelemig tart, ezért a harmadik találkozóra csak akkor kerül sor, hogy ha nem sikerül döntésre jutni az első két találkozón.

Az alapszakaszt százszázalékos mérleggel, első helyen zárta a Veszprém, ezért ő lehet kétszer is házigazda, ha három meccsre kerül sor. A Veszprém harmincadik, a Szeged hatodik bajnoki címét szerezheti meg.