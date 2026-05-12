Jöhet a szezon megkoronázása, elkészült a Veszprém és a Szeged döntőjének beosztása

Május 29-én Veszprémben kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője. A finálé két győzelemig tart, ezért a harmadik találkozóra csak akkor kerül sor, hogy ha nem sikerül döntésre jutni az első két találkozón.
Az alapszakaszt százszázalékos mérleggel, első helyen zárta a Veszprém, ezért ő lehet kétszer is házigazda, ha három meccsre kerül sor. A Veszprém harmincadik, a Szeged hatodik bajnoki címét szerezheti meg.
A bajnoki döntő programja
május 29., péntek: One Veszprém HC – OTP Bank-Pick Szeged 19.00
június 2., kedd: OTP Bank-Pick Szeged – One Veszprém HC 19.00
június 5., péntek: One Veszprém HC-OTP Bank-Pick Szeged 17.00 (amennyiben szükséges)