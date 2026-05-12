Jöhet a szezon megkoronázása, elkészült a Veszprém és a Szeged döntőjének beosztása

Dragan Pechmalbec (b) és Ivan Martinovic (j), a Veszprém, valamint és Janus Dadi Smarason, a Szeged játékosa (k) a férfi kézilabda NB I 22. fordulójában játszott One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésen.
Vasvári Tamás / MTI
2026. 05. 12. 19:35
Újra a két rivális között dől el a bajnoki cím, a Veszprém és a Szeged játszik az NB I döntőjében.

Május 29-én Veszprémben kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője. A finálé két győzelemig tart, ezért a harmadik találkozóra csak akkor kerül sor, hogy ha nem sikerül döntésre jutni az első két találkozón.

Az alapszakaszt százszázalékos mérleggel, első helyen zárta a Veszprém, ezért ő lehet kétszer is házigazda, ha három meccsre kerül sor. A Veszprém harmincadik, a Szeged hatodik bajnoki címét szerezheti meg.

A bajnoki döntő programja

május 29., péntek: One Veszprém HC – OTP Bank-Pick Szeged 19.00

június 2., kedd: OTP Bank-Pick Szeged – One Veszprém HC 19.00

június 5., péntek: One Veszprém HC-OTP Bank-Pick Szeged 17.00 (amennyiben szükséges)

