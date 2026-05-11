Rakonczay Gábor 1217 kilométert futva nyerte meg a tíznapos versenyt

Rakonczay Gábor nyerte meg a 10 napos Sri Chinmoy ultramaraton futóversenyt Szófiában, derül ki a magyar extrémsportoló Facebook-oldaláról. Az esemény május 1-jén indult és a bolgár főváros egy parkjában tartották, a cél pedig tíz nap alatt minél több kilométer megtétele volt. Rakonczay mellett ott volt a mezőnyben Fodor Szilárd (hatodik helyen zárt), Török Benjámin (11.) és Tatjti Tamás (19.) is.

Rakonczay Gábor 1217 kilométert teljesített élete első tíznapos versenyén, a skót Luke Ivory 1178 km-rel lett a második.

A 38 fős mezőnyből heten jutottak el ezer kilométerig.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A Rakonczay Expedíciók Facebook-oldalon végig lehetett követni a versenyt. Ez alapján a negyedik napon Ivory átvette ugyan a vezetést a magyar sportembertől, aki azonban a nap végére ledolgozta a hátrányát. Utána egy darabig fej fej mellett haladtak, majd Rakonczay a hajrára magabiztos előnybe került, amit már végig megtartott.

Alighanem a kilencedik nap beszámolója adja vissza, min mennek át a futók egy ilyen versenyen:

„Este lefeküdtünk aludni a szokásos három óránkra. A megterhelő nap, vízhólyagok, izomgörcsök, kimerültség, stb. miatt Gábornak nagyon erős fájdalmai vannak.

Most először láttam rajta, hogy tényleg rosszul van. Ijesztő volt, ahogy izzadt és remegett, de tudtam, hogy minden rendben lesz. Evett egy banánt, ivott vizet és bevette a vitaminjait. Majd iszonyú fájdalmak mellett elaludt…

A hajnali sötétben amikor visszatértünk a pályára megláttuk az eredményeket. Még mindig 60 kilométer az előny. A verseny alatt először nem nyomott az a teher, hogy vért izzadva meg kell tartanunk, vagy vissza kell szereznünk a pozíciónkat. Álltunk az eredményjelző tábla előtt, és percekig ölelkeztünk és zokogtunk. Mostantól tisztán látszik, hogy Gábor meg fogja nyerni a versenyt!” – olvasható a beszámolóban.

Rakonczay Gábor közel két évtizedes extrém sportolói pályafutása alatt négy óceán-átvitorlázást, két óceán-átevezést, két Grönland-átkelést, 44 napos antarktiszi expedíciót, ultrafutó világbajnoki győzelmet tud felmutatni. Kétszeres Guinness-világrekorder, az amerikai Év Kalandja Díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa. Mindezek mellett ő a világon az egyedüli, aki kenuzva szelte át az óceánt.