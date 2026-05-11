Elvesztette a fejét az NBA 22 éves sztárja, torkon könyökölte ellenfelét

Még csak a második negyed elején járt a Minnesota Timberwolves és a San Antnio Spurs negyedik mérkőzése az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA második körében, amikor Victor Wembanyama, a vendégek 22 éves centere megszerezte a támadó lepattanót, mire két hazai játékos termett ott mellette és ráncigálni kezdték.

A 224 centiméter magas Wembanyama egy ponton elvesztette a fejét, hátranézett, majd tudatosan lekönyökölte Naz Reidet, akit az állán és a torkán talált el. A franciát az ütés után, némi videózást követően kizárták a mérkőzésből.

A fiatal játékos az ESPN szerint a legkorábban kiállított All-Star az NBA rájátszásában az 1997-98-as szezon óta. Automatikus 2 ezer dolláros büntetés is jár érte és további vizsgálat után derül ki, hogy eltiltást is von-e maga után.

Wembanyama négy ponttal zárta így a meccset, ez a legvisszafogottabb mérkőzése, mióta az NBA-ben játszik 2023 óta. Csapata a kiválása után is meccsben maradt, olyannyira, hogy fordított és még a negyedik negyedben is 8 pontos fórban volt, de a hajrát a Minnesota bírta jobban és a 36 pontos Anthony Edwards vezetésével 114-109-re nyertek a hazaiak, így a csapatok 2-2-es állással mennek majd San Antonióba.

A párharc megnyeréséhez négy győzelem kell.

A Knicks söpréssel a főcsoportdöntőben

A New York Knicks negyedszer is legyőzte a Philadelphia 76ers együttesét, így 4-0-s söpréssel jutott a Keleti főcsoport döntőjébe. A Knicks a párharc negyedik felvonásán fölényes, 144-114-es győzelmet aratott vendégként.

A New York-i játékosok 25 hárompontost dobtak a meccsen, amely NBA-rekordbeállítás a rájátszások történetében.

Mike Brown csapata az első két körben átlagosan 19,4 ponttal nyerte a meccseit, 1984 óta nem volt erre példa a ligában.

A Knicks 1999 óta először nyert 4-0-ra playoff-párharcot, egyúttal sorozatban másodszor került a keleti döntőbe. Ez utóbbira ezt megelőzően 25 éve volt képes legutóbb.

NBA-rájátszás, 2. kör Nyugati főcsoport: Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 114-109 A párharc állása: 2-2. Keleti főcsoport: Philadelphia 76ers – New York Knicks 114-144 A párharcot 4-0-val a New York nyerte.