Kedden története első NB I-es aranyérmét szerezte meg az NKA Universitas Pécs női csapata, amely a sokkal esélyesebb DVTK-t söpréssel, mindhárom mérkőzését megnyerve, 3-0-s győzelemmel múlta felül. Jegyezzük meg gyorsan, az NKS Universitas Pécs a Rátgéber Akadémia felnőttcsapata.

Így aztán végképp furcsa, hogy Rátgéber László, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia névadója, vezetője két nappal a fényes siker után a cikkünk címében szereplő mondattal vezette fel azt a posztot, amelyet azzal folytatott:

Kedd este megnyerték a lányok nekem a 11. bajnoki címemet, de én sajnos le lettem győzve.

Írása elején Rátgéber a sikert, annak kulcsszereplőit emeli ki – a 19 éves Rátkai Esztert, a 18 éves Josepovits Kingát, vagy éppen Stúder Ágnest és az edzőt, Djokics Zseljkót –, majd a kétkedőknek magyarázatot adott arra, miért van szüksége egy államilag támogatott akadémiának felnőtt proficsapatra.

„Az Akadémia kimenete egy minőségi felnőttcsapat, enélkül nincs sikeres utánpótlásnevelés, ezt kell látni. Az akadémiánk egyik legfontosabb szakmai erejének és egyedi értékének érzem, hogy mi rendelkezünk a szükséges tudással és stratégiával ahhoz, hogy nemzetközi szinten is sikeres felnőtt játékosokat neveljünk a 16-17 éves tehetséges fiatalokból. Ezt tettük anno Zsolnay Gyöngyivel, Donkó Orsival, Iványi Dalmával, Bujdosó Nórával, Fegyverneky Zsófival, Raksányi Krisztinával …

Mi egy ritka hely vagyunk, ahol a játékosok beválnak

– szögezte le Rátgéber.

A kiváló szakember az átlagosnál nagyobb számú beválás, ha úgy tetszik az utánpótlás-nevelés valódi sikerének a kulcsát abban látja, hogy „tapasztalatunk szerint nem lehet elengedni a játékosok kezét junior korosztályban, ez a legérzékenyebb időszak, ha itt nem kapnak megfelelő emberi és szakmai támogatást, elvesznek, vagy jóval alacsonyabb szinten tudják folytatni, mint amennyi potenciál lenne bennük. A tehetséggondozást tehát nem szabad elvágni, nem szabad lefejezni az Akadémiát.

A felnőtt csapataink a legjobb laboratóriumai az akadémiai fejlesztésnek, itt kapnak lehetőséget felnőtt játékossá válni, itt derül ki, kiből lehet nemzetközileg is sikeres játékos.

Hol itt a probléma? – kérdezhetnénk. Hiszen a tehetségek vannak, beválnak, Rátkai Esztert már draftolta WNBA-csapat, lehet készülni az európai porondra, az őszi Euroligára. Rátgéber szerint ott, hogy sajnos

ehhez nincsenek stratégiai partnereink. Úgy érzem, szakmailag és emberileg minden lehetséges dolgot megtettem ezért a csapatért. Elmentem a falig. Azok, akik segíthettek volna, nem segítettek! Azok, akik segítettek, érezzék ezt saját sikerüknek, és hálás leszek nekik életem végéig. Sokakkal tárgyaltam, sokakkal leültem. Öt éven keresztül. Sok ígéretet is kaptam, de ezekből nem lett piaci alapú támogatás. Nekem ennyi futotta az erőmből. Itt a vége.

Lehet, hogy már most is késő, de kérni fogunk tíz nap türelmi időt az edzőinktől, játékosainktól, ennyi türelmi időt még adtam magunknak, talán ennyi még belefér, ha ezalatt nem sikerül megteremteni az Euroliga feltételeit, akkor más szinten kell terveznünk a jövőnket.”