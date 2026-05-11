Brutálisan nagyot esett, megint műteni kellett a MotoGP legpechesebb klasszisát

2026. 05. 11. 13:42
Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának címvédője.

A 33 éves spanyol klasszis a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak, írja az MTI. A spanyol hétfőn az Instagramon jelentkezett be, mosolygós képpel tudatta, hogy jól sikerült a beavatkozás, és pár olyan fotót is megosztott, amik a kórházban készültek róla.

 

Az biztos, hogy hétszeres MotoGP-bajnok Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is. A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.

