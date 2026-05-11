Az NB I-es kézilabdacsapat úgy büntette játékosait, hogy a fizetésük felét felajánlotta jótékonyságra

A Csurgó legutóbbi öt meccsén egyetlen pontot szerzett csupán, a Balatonfüred elleni döntetlennel. Sorrendben a PLER, a Veszprém, a Budai Farkasok és a Komló győzte le a csapatot, legutóbbi bizonyult az utolsó cseppnek a pohárban.

Gyenge teljesítményre hivatkozva 50 százalékkal csökkentették a játékosok és a szakmai stáb egyhavi fizetését, a fennmaradó összeget jótékony célra ajánlották fel.

A Csurgó egyébként nyolcadik helyen áll a tabellán, legközelebb a Gyöngyössel játszik.