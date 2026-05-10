A tokiói olimpia bronzérmese a Magyar Sport Házában rendezett tisztújító közgyűlésen a négy jelölt egyike volt, akik közül Sulányi Péter a szavazás előtt visszalépett. Ezt követően a 32 éves Tóth 70 szavazatot kapott, Balogh Levente üzletemberre húszan, az Európa-bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltánra pedig nyolcan voksoltak.

A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Tóth Krisztián a 28 év után távozó Tóth László tisztségét vette át, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője volt, és a tisztújító közgyűlésre már nem jelöltette magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál.

Az MTK klasszisa lett az 1953-ban alapított MJSZ tizedik vezetője. Tóth Krisztiánnal legutóbb a párizsi olimpia után beszélgettünk, azt az interjút itt olvashatja.

3 olimpiai, 18 vb- és 61 Eb-érem a Tóth-éra mérlege

A leköszönő vezető egy bő negyedórás kisfilmmel búcsúzott el a közgyűléstől, amelyben olyan szakmabeliek méltatták a tevékenységét, mint az olimpiai bajnok Kovács Antal, Hangyási László mesteredző, az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós, az ötkarikás bronzérmes Csernoviczki Éva, a jelenlegi szövetségi kapitány Bor Barna vagy Gombkötő Roland, a Judoinfo.hu szaklap főszerkesztője.

Elhangzott, hogy Tóth László irányítása alatt három olimpiai, 18 vb- és 61 Eb-érmet gyűjtöttek a magyar dzsúdósok, és az ország 1998 óta három világbajnokságnak, egy Eb-nek, öt Grand Prix-nek, két Grand Slamnek és egy Mesterek Kupájának adott otthont.

Csak az arany hiányzik az új elnök gazdag éremkollekciójából

Utódja, Tóth Krisztián az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar dzsúdósa, pályafutása csúcsaként bronzérmet nyert 90 kilogrammban a 2021-es tokiói olimpián. Világbajnokságokon egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, Európa-bajnokságokon két ezüst és három bronz a mérlege, a World Tour-sorozatban pedig nyolc arany-, 15 ezüst- és 11 bronzérmet gyűjtött. Tízszeres magyar bajnokként mindeddig klubjában, az MTK Budapestben edzősködött, illetve időként még elindult hazai versenyeken.

Köszönöm a bizalmat. Többen kérdezték, így szeretném kiemelni, hogy nagyon fontosnak tartom a vidéki sportklubjaink előmozdítását. A tisztségviselők előterjesztéseivel egyetértek, várom már a munkát a szövetség élén

– jelentette ki a 32 éves klasszis.

Az új elnökségbe többek között általános alelnöknek az olimpiai és világbajnok Kovács Antalt, szakmai alelnöknek Biró Norbertet, gazdasági alelnöknek Jernei Zoltánt, fejlesztési alelnöknek Szentpétery Arnoldot, kommunikációs és marketing alelnöknek Demény Ádámot, a versenysportolók képviselőjének pedig az Eb-bronzérmes Pupp Rékát választották meg.