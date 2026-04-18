Háromnapos nemzeti gyász: meghalt minden idők egyik legjobb kosárlabdázója

Oscar Daniel Bezerra Schmidt 1958. február 16-án született Natal városában. 206 centis magasságával elsősorban erőcsatárként szerepelt, nála ponterősebb játékos kevés volt a világon.

A NBA lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, lenda eterna do basquete brasileiro e um dos maiores nomes da história do esporte que tanto amamos. Oscar chegou a ser selecionado no Draft da NBA de 1984, mas optou por seguir defendendo a Seleção Brasileira, pela qual… pic.twitter.com/4vk6W90np7 — NBA Brasil (@NBABrasil) April 17, 2026

1974 és 1982 között három brazil klubja is volt (S.E. Palmeiras, E.C. Sírio, América do Rio), majd jött az európai kiruccanás, amelynek során az olasz JuveCaserta (1982-1990) és a Pavia (1990-1993), majd a Valladolid (1993-1995) következett. A pályafutása végén visszatért hazájába, ahol az S.C. Corinthians Paulista, a Bandeirantes / Mackenzie és a C.R. Flamengo csapatait erősítette.

Az egyik legnagyobb kosárlabdázó volt, aki soha nem játszott az NBA-ben. 1984-ben ugyan a New Jersey Nets draftolta , de nemet mondott, nemcsak azért, mert kevesebb pénzt keresett volna, mint akkoriban a JuveCasertával, hanem azért is, mert ez kizárta volna az olimpiáról.

Akkoriban a profi kosárlabdázók ugyanis nem vehettek részt a nyári játékokon.

Pontrekorder vébén, olimpián

Profi karrierje egészen 2003-ig, 45 éves koráig tartott: ez a 29 év a leghosszabb profi kosárlabdázói pályafutás az egész világon.

Emellett a nyári olimpiai játékok és a FIBA-világbajnokságok történetének legjobb pontszerzője: előbbin 38 mérkőzésen 1093 (átlagosan 28,8) pontot szerzett, utóbbin 33 összecsapáson összesen 843 pontig jutott, ami 25,5-ös átlagot jelentett.

Az egymeccses pontrekordokat is ő tartja, az 1988-as olimpián 55 pontot dobott Spanyolország ellen, míg az 1990-es vébén 52-t szórt az ausztráloknak.

Nagyszerűen dobta a triplákat, ezért kapta a „Mão Santa” (Szent Kéz) becenevet.

Sokáig egyeduralkodó volt a pontot tekintetében az egész világon, 49 973-as csúcsát LeBron James döntötte meg 2024. április 2-án.

1991-ben a FIBA 50 legnagyobb játékosa közé választották. 1997-ben megkapta az Olimpiai Érdemrendet. 2010. augusztus 20-án bekerült a FIBA és az NBA Hírességek Csarnokába is (annak ellenére, hogy hivatalosan soha nem játszott az amerikai ligában).

A estrela que encantou o mundo! Oscar Schmidt 🌟#OscarEterno pic.twitter.com/l18CR3tQ0X — Time Brasil (@timebrasil) April 18, 2026

Otthon lett rosszul

Schmidt 2013. május 13-án agyműtéten esett át, melynek során rosszindulatú daganatot távolítottak el a fejéből, de erről sokáig nem értesült a sajtó.

Halálának okáról egyelőre nem tudni hivatalos verziót, sajtójelentések szerint az otthonában lett rosszul, azonnal mentőt hívtak hozzá, de nem tudták megmenteni az életét.

A tragédia hírére a brazil kormány pénteken háromnapos hivatalos gyászt rendelt el.