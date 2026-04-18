Háromnapos nemzeti gyász: meghalt minden idők egyik legjobb kosárlabdázója

Brazilian basketball player Oscar Schmidt holds a trophy 15 March in Barueri, Brazil for his 22 years of professional play. El astro del basquetbol brasileno Oscar Schmidt "Oscar" (40) del equipo "Banco Bandeirantes" levanta un trofeo en forma de canasta luego de superar los 40 mil puntos en sus 22 anos de carrera profesional durante un partido en Barueri por el Campeonato Brasileno 15 marzo. El norteamericano Kareem Abdul Jabar tiene el record mundial con 46 mil 725 puntos marcados en su carrera. Oscar conquisto con el equipo nacional de Brasil la medalla de oro en los Juegos Pan-Americanos de 1987, es tricampeon sudamericano y jugo en Italia de 1982 a 1993 y en Espana de 1991 a 1993. AFP PHOTO/Marie HIPPENMEYER
MARIE HIPPENMEYER / AFP
Oscar Schmidt (1958-2026)
2026. 04. 18. 10:38
Brazilian basketball player Oscar Schmidt holds a trophy 15 March in Barueri, Brazil for his 22 years of professional play. El astro del basquetbol brasileno Oscar Schmidt "Oscar" (40) del equipo "Banco Bandeirantes" levanta un trofeo en forma de canasta luego de superar los 40 mil puntos en sus 22 anos de carrera profesional durante un partido en Barueri por el Campeonato Brasileno 15 marzo. El norteamericano Kareem Abdul Jabar tiene el record mundial con 46 mil 725 puntos marcados en su carrera. Oscar conquisto con el equipo nacional de Brasil la medalla de oro en los Juegos Pan-Americanos de 1987, es tricampeon sudamericano y jugo en Italia de 1982 a 1993 y en Espana de 1991 a 1993. AFP PHOTO/Marie HIPPENMEYER
MARIE HIPPENMEYER / AFP
Oscar Schmidt (1958-2026)
68 éves korában meghalt minden idők egyik legjobb kosárlabdázója, Oscar Schmidt. A brazil legenda olimpiai és világbajnoki pontrekordja a mai napig él, de pályafutása során annyi pontot dobott, hogy azt csak egy ember tudta felülmúlni: LeBron James.

Oscar Daniel Bezerra Schmidt 1958. február 16-án született Natal városában. 206 centis magasságával elsősorban erőcsatárként szerepelt, nála ponterősebb játékos kevés volt a világon.

1974 és 1982 között három brazil klubja is volt (S.E. Palmeiras, E.C. Sírio, América do Rio), majd jött az európai kiruccanás, amelynek során az olasz JuveCaserta (1982-1990) és a Pavia (1990-1993), majd a Valladolid (1993-1995) következett. A pályafutása végén visszatért hazájába, ahol az S.C. Corinthians Paulista, a Bandeirantes / Mackenzie és a C.R. Flamengo csapatait erősítette.

Az egyik legnagyobb kosárlabdázó volt, aki soha nem játszott az NBA-ben. 1984-ben ugyan a New Jersey Nets draftolta , de nemet mondott, nemcsak azért, mert kevesebb pénzt keresett volna, mint akkoriban a JuveCasertával, hanem azért is, mert ez kizárta volna az olimpiáról.

Akkoriban a profi kosárlabdázók ugyanis nem vehettek részt a nyári játékokon.

Pontrekorder vébén, olimpián

Profi karrierje egészen 2003-ig, 45 éves koráig tartott: ez a 29 év a leghosszabb profi kosárlabdázói pályafutás az egész világon.

Emellett a nyári olimpiai játékok és a FIBA-világbajnokságok történetének legjobb pontszerzője: előbbin 38 mérkőzésen 1093 (átlagosan 28,8) pontot szerzett, utóbbin 33 összecsapáson összesen 843 pontig jutott, ami 25,5-ös átlagot jelentett.

Az egymeccses pontrekordokat is ő tartja, az 1988-as olimpián 55 pontot dobott Spanyolország ellen, míg az 1990-es vébén 52-t szórt az ausztráloknak.

Nagyszerűen dobta a triplákat, ezért kapta a „Mão Santa” (Szent Kéz) becenevet.

Sokáig egyeduralkodó volt a pontot tekintetében az egész világon, 49 973-as csúcsát LeBron James döntötte meg 2024. április 2-án.

1991-ben a FIBA 50 legnagyobb játékosa közé választották. 1997-ben megkapta az Olimpiai Érdemrendet. 2010. augusztus 20-án bekerült a FIBA és az NBA Hírességek Csarnokába is (annak ellenére, hogy hivatalosan soha nem játszott az amerikai ligában).

Otthon lett rosszul

Schmidt 2013. május 13-án agyműtéten esett át, melynek során rosszindulatú daganatot távolítottak el a fejéből, de erről sokáig nem értesült a sajtó.

Halálának okáról egyelőre nem tudni hivatalos verziót, sajtójelentések szerint az otthonában lett rosszul, azonnal mentőt hívtak hozzá, de nem tudták megmenteni az életét.

A tragédia hírére a brazil kormány pénteken háromnapos hivatalos gyászt rendelt el.

