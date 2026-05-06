Brutálisan kiütötték az olimpiai bajnok kézilabdázót

A mérkőzés nem emiatt került be a hírek közé, hanem egy brutális sérülés miatt. A mérkőzés 21. percében a Montpellier csapatkapitánya, Valentin Porte hatalmas ütést kapott az arcára Uros Mitrovictól.

One of the hardest tackles I’ve seen in a very long time. 😳 Let’s hope Porte is okay.

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) May 5, 2026

A 35 éves, olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok játékos a földön maradt, azonnal ápolást kértek hozzá, mert az arcát elöntötte a vér.

Mitrovic először kétperces büntetést kapott, de az eset súlyossága miatt a Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető-kettős végül felmutatta a piros lapot.

A L’Equipe azt írta, a korábbi francia válogatott játékos orrtörést szenvedett.