Brutálisan kiütötték az olimpiai bajnok kézilabdázót

A mérkőzés nem emiatt került be a hírek közé, hanem egy brutális sérülés miatt. A mérkőzés 21. percében a Montpellier csapatkapitánya, Valentin Porte hatalmas ütést kapott az arcára Uros Mitrovictól.
One of the hardest tackles I’ve seen in a very long time. 😳
Let’s hope Porte is okay.
— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) May 5, 2026
A 35 éves, olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok játékos a földön maradt, azonnal ápolást kértek hozzá, mert az arcát elöntötte a vér.
Mitrovic először kétperces büntetést kapott, de az eset súlyossága miatt a Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető-kettős végül felmutatta a piros lapot.
A L’Equipe azt írta, a korábbi francia válogatott játékos orrtörést szenvedett.