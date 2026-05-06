Brutálisan kiütötték az olimpiai bajnok kézilabdázót

2026. 05. 06. 03:33
Az idegenbeli tízgólos vereség után hazai pályán 27-24-re nyert a Vardar férfi kézilabdacsapata, így nem jutott be az Európa Liga négyes döntőjébe.

A mérkőzés nem emiatt került be a hírek közé, hanem egy brutális sérülés miatt. A mérkőzés 21. percében a Montpellier csapatkapitánya, Valentin Porte hatalmas ütést kapott az arcára Uros Mitrovictól.

A 35 éves, olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok játékos a földön maradt, azonnal ápolást kértek hozzá, mert az arcát elöntötte a vér.

Mitrovic először kétperces büntetést kapott, de az eset súlyossága miatt a Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezető-kettős végül felmutatta a piros lapot.

A L’Equipe azt írta, a korábbi francia válogatott játékos orrtörést szenvedett.

