Kézilabda: a Kiel és a Melsungen is elődöntős az Európa Ligában

Az európai szövetség honlapja szerint a THW Kiel a negyeddöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 33-30-ra elveszítette a horvát RK Nexe otthonában. Mivel a hazai visszavágót 30-27-re nyerte meg, hétméteres-párbaj döntött a továbbjutásról, azt pedig 4-2-re a németek nyerték.

Imre Bencének csak a ráadásban volt kapura lövése, és hétméteresét gólra is váltotta.

A Melsungen az első meccsen, otthon 28-23-ra győzött, és mivel a portugáliai visszavágón csak 23-19-re kapott ki, ugyancsak továbbjutott. Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics nem játszott, Bartuczot pedig nem nevezték a keretbe.

A hamburgi négyes döntőt – amelyben a szintén német Flensburg és a francia Montpellier lesz még érdekelt – május 30-31-én rendezik.