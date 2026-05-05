Kézilabda: a Kiel és a Melsungen is elődöntős az Európa Ligában

Az európai szövetség honlapja szerint a THW Kiel a negyeddöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 33-30-ra elveszítette a horvát RK Nexe otthonában. Mivel a hazai visszavágót 30-27-re nyerte meg, hétméteres-párbaj döntött a továbbjutásról, azt pedig 4-2-re a németek nyerték.
Imre Bencének csak a ráadásban volt kapura lövése, és hétméteresét gólra is váltotta.
A Melsungen az első meccsen, otthon 28-23-ra győzött, és mivel a portugáliai visszavágón csak 23-19-re kapott ki, ugyancsak továbbjutott. Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics nem játszott, Bartuczot pedig nem nevezték a keretbe.
A hamburgi négyes döntőt – amelyben a szintén német Flensburg és a francia Montpellier lesz még érdekelt – május 30-31-én rendezik.
Kézilabda, férfiak, Európa Liga, negyeddöntő-visszavágók
THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 30-27
továbbjutott: a Kiel 60–60-nal, hetesekkel
FC Porto (Portugál)–MT Melsungen (német) 23-19
továbbjutott: a Melsungen 47–46-tal
Vardar (északmacedón)–Montpellier (francia) 27-24
továbbjutott:a Montpellier 57–50-nel
TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35-43
továbbjutott: a Flensburg 82–74-gyel