kézilabdaférfi kézilabda európa ligathw kielmt melsungen
Kézilabda: a Kiel és a Melsungen is elődöntős az Európa Ligában

ADRIAN SIPOS of Melsungen plays the ball
Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP
Sipos Adrián egy gólt lőtt
2026. 05. 05. 23:46
Imre Bence csapata, a THW Kiel, valamint a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató MT Melsungen is négyes döntőbe jutott a férfi kézilabda Európa Ligában.

Az európai szövetség honlapja szerint a THW Kiel a negyeddöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 33-30-ra elveszítette a horvát RK Nexe otthonában. Mivel a hazai visszavágót 30-27-re nyerte meg, hétméteres-párbaj döntött a továbbjutásról, azt pedig 4-2-re a németek nyerték.

Imre Bencének csak a ráadásban volt kapura lövése, és hétméteresét gólra is váltotta.

A Melsungen az első meccsen, otthon 28-23-ra győzött, és mivel a portugáliai visszavágón csak 23-19-re kapott ki, ugyancsak továbbjutott. Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics nem játszott, Bartuczot pedig nem nevezték a keretbe.

A hamburgi négyes döntőt – amelyben a szintén német Flensburg és a francia Montpellier lesz még érdekelt – május 30-31-én rendezik.

Kézilabda, férfiak, Európa Liga, negyeddöntő-visszavágók

THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 30-27
továbbjutott: a Kiel 60–60-nal, hetesekkel

 

FC Porto (Portugál)–MT Melsungen (német) 23-19
továbbjutott: a Melsungen 47–46-tal

 

Vardar (északmacedón)–Montpellier (francia) 27-24
továbbjutott:a Montpellier 57–50-nel

 

TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35-43
továbbjutott: a Flensburg 82–74-gyel

