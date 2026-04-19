Új szupersztár születőben: már az első menetben KO-zta ellenfelét a brit bunyós

Ben Whittaker nem húzta túl sokáig a Braian Nahuel Suarez elleni mérkőzését szombaton este, Liverpoolban, a britek félnehézsúlyú ökölvívója már az első menetben kiütötte az argentint.

8 fotó

A tokiói olimpián ezüstérmes Whittaker jól kamatoztatta magasságbeli fölényét és hosszú karjaival sikeresen távol tudta tartani magától ellenfelét. Aztán az első menet hajrájában bevitt pár ütést testre, amik láthatóan nem estek jól Suareznek, majd amikor a kötélhez szoruló argentin ellentámadást akart indítani, Whittaker egy jobb horoggal le is zárta a meccset.

A 28 éves brit bunyós eddigi 12 profi meccséből 11-et nyert meg egy döntetlen mellett, ez volt a nyolcadik KO-sikere.

Ben Whittaker egyelőre még nem találkozott igazán nagy névvel a súlycsoportban, de ő maga azt mondta, egyre több tapasztalatot gyűjtött és ezáltal sokkal veszélyesebb lett a félnehézsúly nagymenőire nézve, míg a promóter Eddie Hearn szerint 2027 lett a brit éve.

Szilárdan hiszem, hogy 2027-re készen áll majd a világ bármelyik félnehézsúlyú bokszolójával szemben. Végre van ebben az országban valaki, akiben szupersztár-potenciál rejlik, és aki képes lenne legyőzni bárkit

– mondta Hearn a DAZN-nek.

Whittaker már júniusban ringbe lép ismét, amikor első amerikai meccsét vívja, majd még idén lesz egy birminghami gálája is.