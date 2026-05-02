Kós előbb tönkreverte a mezőnyt, majd egyéni csúcsot úszott

2026. 05. 02. 08:16
Kós Hubert újabb győzelmet aratott, Pádár Nikolett pedig ismét Európa-bajnoki szintet úszott a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon.

Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka a floridai esemény harmadik napján fő számában óriási fölénnyel, közel négy másodperces előnnyel, 1:56.37 perces eredménnyel győzött.

A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináléjában is érdekelt volt, itt 1:47.29-cel másodikként csapott célba, írja az MTI.

Ez hatalmas egyéni csúcs, bár eddigi legjobbját (1:49.61) még ifjúsági korúként érte el.

Újabb Eb-szint Pádártól

Ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett ugrott medencébe, a húszesztendős magyar versenyző – 1:57.27 perccel hatodik lett, ezzel pedig teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, a nyári Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintet (1:58.05). Pádár az előző napon napon 400 méter gyorson is Eb-szintet úszott.

