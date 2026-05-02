Rosszkor, rossz helyen: húsz hónapra eltiltották az olimpiai bronzérmes atlétát

Húsz hónapos versenytilalmat rótt ki az olimpiai bronzérmes Alysha Newmanre az atlétika tisztaságára felügyelő testület (AIU).
A kanadai atléta, aki 2024-ben, Párizsban női rúdugrásban harmadikként végzett a játékokon, azért kapta a fegyelmi büntetést,
mert háromszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát, vagyis nem volt ott és abban az időben, ahol és amikor a doppingellenőrök keresték.
A tesztelés elmulasztása tizenkét hónapon belül három alkalommal, ugyanolyan doppingvétségnek számít, mintha pozitív mintát szolgáltatott volna, emlékeztet rá cikkében az MTI.
A 31 éves Newman felfüggesztése 2027 augusztusában jár le.
