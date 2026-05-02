Egy pickleballcsapattal a fedélzetén zuhant le egy kisgép Texasban

Lezuhant egy kisrepülőgép Texasban, a fedélzeten mindenki meghalt, beleértve a pilótát és a gépen utazó négyfős pickleball-csapatot is – írja a Daily Mail.

A Cessna 421C típusú gép az Amarillo Pickleball Club négy játékosát szállította, akik épp egy pickleballversenyre mentek – ezt a tragédia miatt később lefújták. A gép Amarillóban szállt fel, és New Braunfelsbe tartott, amikor egy fás területen lezuhant. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mi történt, annyi azonban bizonyos, hogy nem történt ütközés a levegőben, és a gép „nagy sebességgel haladt, amikor lezuhant.” Mielőtt eltűnt volna a radarról, szabálytalan mozgást észleltek a repülésirányítók.

A pickleball egy labdajáték, amely a tenisz, tollaslabda és asztalitenisz elemeit vegyíti. Egy speciálisan erre a játékra tervezett ütővel és labdával játsszák. 1965-ben találták fel az Egyesült Államokban.