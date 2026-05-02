Önkívületben üvöltött a francia kommentátor a magyar kézis góljánál

A Cesson-Rennes csapata még csütörtökön verte nagy csatában 31-30-ra hazai pályán az Istrest a francia kézilabda-bajnokságban, a magyar válogatott Hanusz Egon pedig hét góllal járult hozzá a sikerhez, ráadásul 28-28 után ő szerezte csapata mindhárom találatát. A liga X-oldala szombaton aztán kitett ebből a három gólból egyet, ami elég látványos volt.

Szabaddobást végezhetett el a Cesson, a vendégek pedig láthatóan arra számítottak, hogy a hazaiak majd felugrásból próbálkoznak egy átlövéssel.

Hanusz azonban elkérte csapattársától a labdát, majd fordulásból a rendezetlen védelem mellett a kapuba bombázott. A vagány gól láttán a francia kommentátor is óriásit üvöltött.

Hanusz ezen a meccsen egyébként a hét gólja mellé még hét gólpasszt is betett a közösbe, míg lubtársa, Szeitl Erik mind az öt lövését gólra váltotta.

Ónodi-Jánoskúti: öt gól, hat gólpassz

A pénteki játéknapra is jutott magyar remeklés, ugyanis Ónodi-Jánoskúti Máté öt gólig és hat gólpasszig jutott, ám ennek ellenére az USAM Nimes Gard 33-28-ra kikapott a Sélestat Alsace HB otthonában.

A Nimes így továbbra is a 11. a tabellán, Hanusz és Szeitl csapata a tizedik, a Szűcs Bencét foglalkoztató USDK Dunkerque pedig a 13. helyen áll, négy fordulóval az idény vége előtt.

A Cesson már biztosan nincs veszélyben, és a Nimes is kényelmes helyzetben van a bennmaradást illetően, a legutóbbi öt bajnokiját elveszítő Dunkerque azonban izgulhat, mert csak egy ponttal van a kiesőhelyek előtt.