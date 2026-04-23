Két éve még rablónak és adócsalónak tartották, jövőre visszatérhet a pályára a 35 éves teniszező

MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 20: Camila Giorgi of Italy returns a shot against Magdalena Frech of Poland during their match on Day 5 of the Miami Open at Hard Rock Stadium on March 20, 2024 in Miami Gardens, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP
Camila Giorgi jövőre visszatérhet?
24.hu
2026. 04. 23. 19:21
Két éve még a teljes teniszvilág Camila Giorgiért izgult, a korábbi wimbledoni negyeddöntős, világranglista-26. játékos ugyanis váratlanul eltűnt, visszavonult, és olyan hírek keringtek róla, miszerint keresi az adóhatóság, a vicenzai ügyészség, illetve főbérlője, akinek kirabolta a házát. Most a közösségi oldalán azt jelezte, hogy gyermeket vár, és 2027-ben visszatér a WTA profi világába. Hogy komolyan gondolja-e, majd kiderül.

Camila Giorgi 2024. március 23-án játszotta eddigi utolsó mérkőzését, amikor a miami WTA-torna második fordulójában 6:1, 6:1-re kikapott a lengyel Iga Swiatektől. Az olasz teniszező ezt követően váratlanul visszavonult a profi sporttól, telefonja hetekig elérhetetlen volt, közben pedig olyan hírek láttak napvilágot, amelyek inkább bűnözőként tüntették fel.

A La Gazzetta dello Sport szerint a pályafutása során csaknem 6 és fél millió dollárt kereső sportolónak vitája lehetett az adóhivatallal is, míg a La Repubblica arról írt, hogy a teniszező egy Toszkánában bérelt villát egyszerűen kirabolt és a perzsaszőnyegektől kezdve egy féltonnás antik asztalig mindent ellopott. Nem beszélve a hat hónap kifizetetlen lakbérről…

Hiányzik neki a tenisz

2024 októberében Giorgi az olasz Verissimo műsorszolgáltatónak adott interjúban minden vádat tagadott, szerinte sok tévhit keringett róla, de nem igaz, hogy adózási okokból szökött el. Sőt, állította, még csak nem is menekült el az országból.

Miután visszavonult a versenyzéstől, modellkedni kezdett, és részt vett az édesanyja által alapított, fehérneműre és sportruházatra szakosodott ruházati márka, a Giomila népszerűsítésében.

 

2025 februárjában váratlanul riporterként tűnt fel egy Buenos Aires-i tornán, most pedig egy közösségi médiában tett posztja alatt arról írt, hogy 2027-ben a visszatérését tervezi.

A 33 éves sportoló azt is bevallotta, hogy feleségül ment az argentin edzőhöz, Andrea Pasuttihoz, és már 19 hetes terhes.

Hiányzik-e a versenyzés? Egy kicsit

felelte egyik követője kérdésére.

