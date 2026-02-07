jules lapierretéli olimpia 2026téli olimpiasport
Gondolta, színesíti a show-t: fenékre huppant a téli olimpia megnyitóján a francia sífutó

Tom Weller/Getty Images
Jules Lapierre a földön a megnyitón.
2026. 02. 07. 11:20
A francia sífutó, Jules Lapierre úgy indította a bevonulást a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóján, hogy elcsúszott és a fenékre esett. A virálissá vált felvétel alatti kommentmezőkben egyre többen jutottak arra, hogy megrendezett volt az esés, amit később maga a sportoló is elismert, mint mondta, fel akarta dobni a hangulatot.

Amikor a francia sportolók vonultak be, akkor Lapierre gyorsan előre ment, aztán elcsúszott és fenékre ült, de egyből fel is pattant és invitálta a francia csapat többi tagját. Meg is interjúvolták a történtekről a megnyitót követően, ő pedig elismerte, hogy előtte találta ki, hogy elesik.

Az volt az alapötlet, hogy viszünk egy kis poént a megnyitóba, ami után mindenki kacag és jó lesz a hangulat. Nem volt viszont semmi ötletünk, szóval ez lett végül belőle. De az emberek mosolyogtak, szóval összességében király volt

– mondta a francia sífutó.

Franciaország összesen 162 sportolóval vesz részt a milánói-cortinai téli olimpián.

