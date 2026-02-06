sporttéli olimpiatéli olimpia 2026téli sportok
Opera, neoklasszicizmus és Mariah Carey nyitotta meg a téli olimpiát

Somodi Maja és Nógrádi Bence vezetésével érkezik a magyar olimpiai csapat.
Gregory Shamus/Getty Images
24.hu
2026. 02. 06. 23:28
Négy helyszínen rendezték a téli olimpiai játékok megnyitóját 2026-ban: a fő eseményeknek a milánói San Siro Stadion adott otthont, de bevonuló sportolók Cortina d’Ampezzóban is akadtak, sőt Predazzóban és Livignóban is rendeznek ünnepséget.

A nagy megnyitó előadás több szakaszból állt, elsőként Antonio Canova szobrászművész előtt tisztelegtek a szervezők, valamint a neoklasszicizmus előtt. Ezt követte az olasz operára emlékeztető részlet, amelyben felbukkant Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini arca is. Ha pedig muzsika, igazán jó ütemben érkezett meg Mariah Carey, hogy elénekelje a Volarét.

Ünnepélyesen felhúzták Olaszország zászlaját Milánóban és Cortinában is a dalt követően, majd jött még egy előadás, amely a két város egyesülését mutatta be. Itt aztán megjelentek az emberek és a természet is, modernitás és a hagyományok, igazán színes, látványos kavalkád, amelyben már az olimpiai ötkarika is felbukkant. Csak ezt követően kezdtek bevonulni a csapatok, köztük pedig természetesen a magyarok is. A mieinktől Somodi Maja és Nógrádi Bence vihette a zászlót.

A téli olimpia megnyitó ünnepsége.
Mariah Carey a téli olimpia megnyitó ünnepségén.
15 fotó

Ezt követően Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke tartott beszédet a sport összetartó erejéről, majd Sergio Mattarella, Olaszország köztatársasági elnöke hivatalosan is megnyitotta a XXV. téli olimpiai játékokat. Andrea Bocelli elénekelte a Nessun Dormát, ezután pedig következhetett az eskütétel, az olimpiai zászló felvonása, majd zárásképp az olimpiai láng meggyújtása.

Öt sportágban tizenöt magyar sportoló vesz részt a milánói-cortinai téli olimpián. Lesznek magyar indulók alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában és sífutásban. Közülük először két sífutónak, Büki Ádámnak és Kónya Ádámnak drukkolhatunk, ők február 8-án versenyeznek majd.

