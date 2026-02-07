sportcurlingtéli olimpiatéli olimpia 2026
Snoop Dogg alaposan megszenvedett a curlinggel

Mulatságos jelenetet hozott Snoop Dogg ismerkedése a curlinggel.

A népszerű rapper a téli olimpia népszerűsítésének érdekében vállalta, hogy megtanulja a sportág alapjait. Ugyan az emberek fejében főleg az él, hogy csak söprögetni kell a kövek előtt a jeget, a gyakorlat azt mutatja, hogy ennél jóval nehezebb ez a tevékenység. Snoop Dogg legalábbis már a kiinduló pózzal is küszködött.

A rapper tiszteletbeli edző lett az amerikai csapatnál, de többször is kiemelte, hogy a valódi sztárok a sportolók, ő csak a hangulatot szeretné javítani. Ezzel a curlinges mutatvánnyal alighanem sikerült!

