Női vízilabda Eb-döntő: Magyarország – Hollandia (élő)

Vízilabda, női Európa-bajnokság, döntő
Magyarország – Hollandia 4-5 (3-1, 1-4,
Funchal
v.: Aurely Ouchez (francia), Hendrik Schopp (német)
Magyarország – Hollandia 4-5 (3-1, 1-4,
Funchal
v.: Aurely Ouchez (francia), Hendrik Schopp (német)
Egy emberelőnyt elrontottak a hollandok, még 50 másodperc.
A kapitány lövést kért, Tiba éles szögből be is akasztotta (10-10).
Tiba távoli lövésénél a lécre pattant a labda, a hollandok el sem jutottak lövéséig, ugyanakkor nagyon tudatosan végigjátsszák a támadó időt.
Cseh Sándor időt kért.
Kellett volna a gól, de egy blokk és egy eladott labda jött össze az akciónk során, szerencsére a hollandoknál lejárt a támadóidő. Garda bombakapufája után ugyan visszakerült a labda hozzánk, de hiába kerültünk elénybe, nem tudutnk betalálni.
Újabb gyors emberelőny-kihasználás, ezúttal Joustra révén (9-10).
Egy holland kapufát követően egy rossz holland cserét Vályi használt ki (9-9).
Garda kiállítását Keuning két másodperc alatt kihasználta (8-9).
Garda a hátára vette a csapatot, ugyanolyan messziről, ugyanabba a sarokba (8-8).
Keuning kapott labdát centerben, elnyomni sem lehetett (7-8).
Na, yg kell kezdeni: Garda nagyon messziről lőtt bombagólt (7-7).
A negyedik negyed elején ismét Vályi hozta el a labdát (ahogy minden ráúszásnál megcselekedte ez).
A negyed végén Dömsödi még próbálkozott, de gól nem született – egy negyeddel a vége előtt 7-6 oda.
Emberelőnyben Bosveld bombázta szét a kapu bal oldalát (6-7).
Varró is megpróbálkozott egy csavarással, de nem volt benne erő. Egy rossz holland akciót követően ismét VArró lőtt, de blokkoltak a védők.
Egy újabb előnyt a végletekig kijátszottuk, de Aarts eszén nem sikerült túljárni. Aztán Lieke Rogge ejtett… (6-6).
Aubélit kiállították, de a hollandok két lövést is elrontottak.
Vályi lövését Aarts védte, de a labda visszakerült hozzánk. Dömsödi harcolt ki kiállítást, de nem sikerült kihasználni. Teljes létszámban aztán már jobban ment, Keszthelyi csavart szépen a kapuba (6-5).
Van de Kraatz elhajlásból lőtt, de a labda a vízről a bal kapufára pattant fel. A másik oldalon gyors kiállítás után Szilágyi is a kapufát trafálta telibe.
Leimeteré az első lövés, de elhalt a blokkon. A másik oldalon a holland ejtés ismét a kapufán csattant. Aztán Varró harcolt ki emberelőnyt, Vályi kihasználta (5-5).
… Vályi ismét elhozta a labdát.
Keuning a jobb kapufát találta el, de a másik oldalon Varró ellen támadóhibát ítéltek a bírók. Maradt egy támadódőnyi lehetőség, de hiába került emberelőnybe Hollandia, nem tudott már kapura lőni.
Na végre, egy emberelőnyös helyzetet csak sikerült megjátszani úgy, hogy Varró betaláljon (4-5).
Leimeter ellen ötméterest ítélt a játékvezető, Van de Kraatz beverte (3-5).
Tiba lövését Aarts tolta a léc fölé, a holland kapus aztán Keszthelyi távoli lövését is hárította.