Női vízilabda Eb-döntő: Magyarország – Hollandia (élő)

admin Pincési László
2026. 02. 05. 19:45FRISSÍTVE: 2026. 02. 05. 21:17
Funchal, 2026. február 5. Rybanska Natasa (b) és a holland Bente Rogge a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szigetváry Zsolt / MTI
Rybanska Natasa és a holland Bente Rogge a döntőben
Története negyedik Európa-bajnoki címéért száll medencébe a magyar női vízilabda-válogatott, amely Hollandia ellen szeretné megszerezni az újabb aranyérmet. Kövesse élőben!

Vízilabda, női Európa-bajnokság, döntő

Magyarország – Hollandia 4-5 (3-1, 1-4, 
Funchal
v.: Aurely Ouchez (francia), Hendrik Schopp (német)

4. negyed, 8. perc

Még 50 másodperc

Egy emberelőnyt elrontottak a hollandok, még 50 másodperc.

4. negyed, 7. perc

10-10 Tiba

A kapitány lövést kért, Tiba éles szögből be is akasztotta (10-10).

4. negyed, 7. perc

Magyar időkérés

Tiba távoli lövésénél a lécre pattant a labda, a hollandok el sem jutottak lövéséig, ugyanakkor nagyon tudatosan végigjátsszák a támadó időt.

Cseh Sándor időt kért.

4. negyed, 6. perc

Kellene a gól

Kellett volna a gól, de egy blokk és egy eladott labda jött össze az akciónk során, szerencsére a hollandoknál lejárt a támadóidő. Garda bombakapufája után ugyan visszakerült a labda hozzánk, de hiába kerültünk elénybe, nem tudutnk betalálni.

4. negyed, 4. perc

9-10 Joustra

Újabb gyors emberelőny-kihasználás, ezúttal Joustra révén (9-10).

4. negyed, 4. perc

9-9 Vályi

Egy holland kapufát követően egy rossz holland cserét Vályi használt ki (9-9).

4. negyed, 3. perc

8-9 Keuning

Garda kiállítását Keuning két másodperc alatt kihasználta (8-9).

4. negyed, 2. perc

8-8 Garda

Garda a hátára vette a csapatot, ugyanolyan messziről, ugyanabba a sarokba (8-8).

4. negyed, 1. perc

7-8 Keuning

Keuning kapott labdát centerben, elnyomni sem lehetett (7-8).

4. negyed, 1. perc

7-7 Garda

Na, yg kell kezdeni: Garda nagyon messziről lőtt bombagólt (7-7).

4. negyed, 1. perc

VÁlyi fantasztikus

A negyedik negyed elején ismét Vályi hozta el a labdát (ahogy minden ráúszásnál megcselekedte ez).

3. negyed, 8. perc

3. negyed: 6-7

A negyed végén Dömsödi még próbálkozott, de gól nem született – egy negyeddel a vége előtt 7-6 oda.

3. negyed, 8. perc

6-7 Bosveld

Emberelőnyben Bosveld bombázta szét a kapu bal oldalát (6-7).

3. negyed, 8. perc

Varró két lehetősége

Varró is megpróbálkozott egy csavarással, de nem volt benne erő. Egy rossz holland akciót követően ismét VArró lőtt, de blokkoltak a védők.

3. negyed, 6. perc

6-6 Lieke Rogge

Egy újabb előnyt a végletekig kijátszottuk, de Aarts eszén nem sikerült túljárni. Aztán Lieke Rogge ejtett… (6-6).

3. negyed, 5. perc

Lelki előnyben

Aubélit kiállították, de a hollandok két lövést is elrontottak.

3. negyed, 5. perc

6-5 Keszthelyi

Vályi lövését Aarts védte, de a labda visszakerült hozzánk. Dömsödi harcolt ki kiállítást, de nem sikerült kihasználni. Teljes létszámban aztán már jobban ment, Keszthelyi csavart szépen a kapuba (6-5).

3. negyed, 3. perc

kapufa itt, kapufa ottK

Van de Kraatz elhajlásból lőtt, de a labda a vízről a bal kapufára pattant fel. A másik oldalon gyors kiállítás után Szilágyi is a kapufát trafálta telibe.

3. negyed, 2. perc

5-5 Vályi

Leimeteré az első lövés, de elhalt a blokkon. A másik oldalon a holland ejtés ismét a kapufán csattant. Aztán Varró harcolt ki emberelőnyt, Vályi kihasználta (5-5).

2. negyed, 8. perc

Félidő: 4-5

Keuning a jobb kapufát találta el, de a másik oldalon Varró ellen támadóhibát ítéltek a bírók. Maradt egy támadódőnyi lehetőség, de hiába került emberelőnybe Hollandia, nem tudott már kapura lőni.

2. negyed, 7. perc

4-5 Varró

Na végre, egy emberelőnyös helyzetet csak sikerült megjátszani úgy, hogy Varró betaláljon (4-5).

2. negyed, 7. perc

3-5 Van de Kraatz

Leimeter ellen ötméterest ítélt a játékvezető, Van de Kraatz beverte (3-5).

2. negyed, 7. perc

Nem tudunk gólt lőni

Tiba lövését Aarts tolta a léc fölé, a holland kapus aztán Keszthelyi távoli lövését is hárította.

