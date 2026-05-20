Scherer Péter nemrég adta utolsó interjúját: arról beszélt, felesége mennyire óvja őt

Május 19-én, délelőtt váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész – derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebook-on közzétett posztjából. A színész hosszan tartó betegség után hunyt el.

A kivételes színésszel a BEST Magazin készített interjút nemrég, mely az utolsó volt Scherrerel.

A felesége figyelt rá

Viki figyel rám. De igyekszem én is kontrollálni magam. Például az előadások után már csak gyümölcsöt eszem, azzal bírom reggelig. Olykor a feleségemmel beülünk egy kávézóba, és divatos kifejezéssel élve bruncholunk egyet, és persze főzni is szoktunk. Nem csak ő, én is. Tegnap épp egy garnélákos tésztát készítettem. Az otthoni ‘cateringet’ a fiunk is élvezi. A három gyerekünk közül már csak ő lakik otthon. Marci egyetemista, az ELTE matematika szakára jár. A két nagylányunk már elköltözött, mindkettő önálló életet él önálló lakásban, önálló pasival.

Arról is beszélt még, hogy már nem dolgozik annyit, mint régen.

Ez most egy nyugisabb időszak. Nagyjából tíz-tizenkettőt játszom egy hónapban, ehhez jön hozzá az önálló estem meg az egyéb felkérések. Ez bőven elég. Ezelőtt huszonöt évig harmincakat játszottam, de már más korban vagyok… És hogy mit kezdek a szabadidőmmel? Szeretek például a Balcsin lenni! Beülünk a kocsiba, és lemegyünk. Biciklizünk, motorozunk, sétálgatunk, kávézunk, fürdünk, lelassulunk, és ez baromi jólesik

– tekintett bizakodóban a jövőbe.

Egy csodálatos pálya

Scherer 1961. november 16-án született Ajkán, egyetemi diplomát pedig nem színészként, hanem építőmérnökként, 1987-ben szerzett a Műegyetemen. Huszonkét évesen, 1984-ben lett az Arvisura Színházi Társulat tagja, ahol tíz évet töltött. 1996-ben színész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától, majd két évnyi szabadúszás után 1997-ben a Bárka Színház egyik alapítójaként újra csak lett állandó teátruma. 2002-ben aztán a Krétakör művésze lett, 2009-től haláláig pedig a Nézőművészeti Kft. tagja volt.

Négy évtizedes pályája során egy sor színházi darabot is rendezett, illetve számtalan színpadi adaptációban játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismertté: a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) Pepéjeként, a Kapát alakító Mucsi Zoltánnal azonnal díszhelyet kaptak a magyar filmművészet legikonikusabb párosai közt. Az ezredforduló után többek közt a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Made in Hungaria, a Valami Amerika 3, illetve a Szenvedélyes nőkben is feltűnt. Emellett népszerű tévésorozatokban is szerepelt, például a Kossuthkifliben, a Válótársakban vagy az Apatigrisben.

Az 1995-ben a színikritikusok, 1999-ben pedig a filmkritikusok díját elnyert színész 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is átvette, amit 2009-ben Jászai Mari-díj követett. Idán Páger Antal-díjat vehetett át.

Az Internetes Szinkron Adatbázis nyilvántartása alapján 286 filmben szólalt meg Scherer, köztük olyan ikonikus szerepekben, mint Sacha Baron Cohen Boratjaként vagy a Másnaposok-trilógiában, ahol Zach Galifianakisnak kölcsönözte hangját.