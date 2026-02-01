Leütötte a hajat ellenfele fejéről egy bokszoló

Meghökkentő jelenetet hozott Jarrel Miller és Kingsley Ibeh szombat esti nehézsúlyú ökölvívó mérkőze.

A második menetben ugyanis Ibeh elkapta ellenfelét, sorra vitte be a nagy ütéseket, az egyiknél pedig akkora lendülettel csapódott hátra Miller feje, hogy a parókája is elmozdult. A felbukkanó nagy kopasz folton előbb medijedt, majd nagyot nevetett a közönség.

Jarrell Miller proving we haven’t seen it all in boxing 🤣 pic.twitter.com/vvB4t3g6lt — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) February 1, 2026

Miller a menet végéig nem tudta megigazítani a parókát, de a harmadik menetre már el is távolította az egészet és a nézők közé dobta. Végül a meccset is megnyerte pontozással, 97-93, 97-93 és 94-96 aránnyal. A döntés kihirdetése után a ringben ünnepelve megdörgölte a fejét is, úgyhogy lelki fájdalmat nem okozott neki az eset.