Leütötte a hajat ellenfele fejéről egy bokszoló

Jarrel Miller feje, miután a parókáját eltávolította.
Ishika Samant/Getty Images
24.hu
2026. 02. 01. 10:46
Ishika Samant/Getty Images
Meghökkentő jelenetet hozott Jarrel Miller és Kingsley Ibeh szombat esti nehézsúlyú ökölvívó mérkőze.

A második menetben ugyanis Ibeh elkapta ellenfelét, sorra vitte be a nagy ütéseket, az egyiknél pedig akkora lendülettel csapódott hátra Miller feje, hogy a parókája is elmozdult. A felbukkanó nagy kopasz folton előbb medijedt, majd nagyot nevetett a közönség.

Miller a menet végéig nem tudta megigazítani a parókát, de a harmadik menetre már el is távolította az egészet és a nézők közé dobta. Végül a meccset is megnyerte pontozással, 97-93, 97-93 és 94-96 aránnyal. A döntés kihirdetése után a ringben ünnepelve megdörgölte a fejét is, úgyhogy lelki fájdalmat nem okozott neki az eset.

Megpróbálta megállítani az ellenfelét péppé verő bokszolót, a bíró került a földre
Szerencsére nem történt sérülés.

Még az eleve intenzív Bundesliga is tehetetlen a Hoffenheim fojtogató focijával szemben

