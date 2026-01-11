Megpróbálta megállítani az ellenfelét péppé verő bokszolót, a bíró került a földre

Nem éppen a szokványos módon ért véget Jadier Herrera és Ricardo Núnez németországi mérkőzése, amit előbbi nyert meg a nyolcadik menetben, miután ellenfelét TKO-val leléptették. Herrera így megszerezte a Bokszvilágtanács (WBC) ideiglenes könnyűsúlyú övét.

A kubai Herrera, a súlycsoport egyik nagy reménysége nehéz helyzetbe került, mert az első menetben a padlóra került, bár láthatóan nem rendítette meg ellenfele ütése. A nyolcadik menetig tartott aztán a küzdelem, amikor Herrera megérezte a vérszagot és brutális verésben részesítette a kötelekhez szoruló, tántorgó Núnezt, a mérkőzésvezető, Daniel Van de Wiele pedig közbe akart lépni.

Mivel a két bokszoló mögött állt, így Herrerát próbálta megakadályozni abban, hogy tovább üsse Núnezt, aminek az lett a vége, hogy a veterán belga bíró a földre esett.

Mikor felpattant, utána jelezte, hogy vége a mérkőzésnek, a 23 éves Jadier Herrera így a 18. profi mérkőzését is megnyerte, és mivel Shakur Stevenson egy súlycsoporttal feljebb lépett, máris komoly tényező lett könnyűsúlyban.

Az este főmeccse is a WBC egyik ideglenes övéért ment, méghozzá nehézsúlyban. Itt a profiként szintén hibátlan Agit Kabayel nyert TKO-val, Damian Knybát a harmadik menetben léptették le.

Az este összefoglalója: