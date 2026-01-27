Ez a személyes ok, amiért távozik a világbajnok kapus a Fradi kézicsapatától

Laura Glausert marasztalta a Ferencváros női kézilabdacsapata, már kész volt a hosszabbításról szóló szerződés is, amit a francia kapus végül nem írt alá és 2026 nyarától a Rapid Bukarestben folytatja. Vasárnap, a Sport TV adásában elhangzott, hogy párját, Orlane Kanort követi a román fővárosba.

Január 20-án négy távozót jelentett be az FTC, Janurik Kingát, Dragana Cvijicet, Kanort és Glasert, a közleményben utóbbi kapcsán megjegyezték, hogy megegyeztek vele a folytatásról, de a kapus később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól. A klub sportigazgatója, Paál László a 40×20 podcastban beszélt a keret kialakításáról és arról, hogy Anna Kristensennel, Böde-Bíró Blankával és Glauserrel terveztek eredetileg a következő szezonra, a vb- és Eb-győztes játékos távozásáról pedig azt mondta:

„Jesper [Jensen, az FTC vezetőedzője] felvázolta, hogy mi a terve, hogyan fogja őket versenyeztetni. Mindenki elfogadta, és mi már megegyeztünk Laurával is.

Egyszer csak nem jött vissza a szerződés.

Hívtuk a menedzserét, ő sem értette, és mi adtuk azt a december 24-i határidőt, mondtuk, hogy aznap délig legyen kedves válaszolni. Előtte két perccel írt egy üzenetet, utána felhívtam, eléggé el volt érzékenyülve. Azt mondta, nagyon nehéz döntés volt, imádja a Fradit, Budapestet, de a családi dolgok előrébb valók voltak most neki. A kapusposztra nem tervezünk igazolni” – mondta Paál.

A Sport TV Harmadik félidő című műsorának hétfői adásában is téma volt Glauser távozása, a műsorvezetőt, Petur Andrást pedig a játékos feljogosította arra, hogy elmondja a személyes okot.

Ők egy családot alkotnak a kislányával és a csapat balátlövőjével, Orlane Kanorral. És mivel Orlane Kanor nem kapott új szerződést, így Laura Glauser abba a helyzetbe került, hogy vagy aláírja és a család két országban lakik, vagy visszadobja az utolsó pillanatban

– mondta az adásban Petur.

Ott ült a stúdióban Jesper Jensen is, a Ferencváros vezetőedzője pedig elmondta, tisztában voltak azzal, hogy ha Kanorral nem hosszabbítanak, akkor elveszíthetik Glausert is, és teljes mértékben tiszteletben tartják a játékos döntését, hiszen a család fontos számára. Jensen bízik benne, hogy jól érzik majd magukat Bukarestben és megjegyezte róluk, hogy mindketten profi, megbízható játékosok, akiknek pozitív hozzáállása óriási hatással volt a Fradira az elmúlt két szezonban.

Laura Glauser 2024-től játszik a Ferencvárosban, amellyel 2025-ben Magyar Kupát nyert. Korábban két évig volt a Győr játékosa is, az ETO-val bajnok és kupagyőztes volt. Van tapasztalata a román ligáról is, a két magyar csapat közt ugyanis a CSM Bukarestet erősítette.