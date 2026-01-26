kézilabda ebférfi kézilabda ebmagyar férfi kézilabda válogatottchema rodríguez
Sport

A kézikapitány szinte már elengedte az Eb-t, de a válogatott kapusa még fogadkozik

Férfi kézilabda Eb Magyarország Svédország Chema Rodríguez
Hegedüs Róbert / MTI
24.hu
2026. 01. 26. 22:02
Férfi kézilabda Eb Magyarország Svédország Chema Rodríguez
Hegedüs Róbert / MTI

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint nagyon nehéz legyőzni a társházigazda Svédországot, amellyel a magyar férfi kézilabda-válogatott kedden, az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában találkozik.

„A svédeknek nagyon erős csapatuk és fantasztikus edzőjük van, ráadásul otthon játszanak.

Szinte minden poszton két olyan játékossal rendelkeznek, akik bármelyik válogatottban játszhatnának

– mondta hétfőn a malmői sajtófélórán a spanyol edző. Hozzátette: hihetetlen játékra képesek a skandinávok, ha jól működik a védekezésük, a kapusaik jól védenek, és gyors ellentámadásokat tudnak indítani. „Nagyon gyors kontráik vannak és nagyon gyorsan járatják a labdát, nagyon dinamikusak”.

Őrülten küzdeni és 100 százalékot nyújtani

Rodríguez szerint lehet esélyük a győzelemre, de ahhoz meg kell próbálniuk keveset hibázni, és megakadályozni, hogy az ellenfél a legjobb formáját hozza.

„Meg kell próbálnunk őrülten küzdeni, száz százalékot nyújtani, és utána meglátjuk, van-e esélyünk legyőzni őket,

mert ha szinte mindent tökéletesen csinálunk, a svédek akkor is legyőzhetnek minket, mert jobbak

– ismerte el. A szakvezető hozzáfűzte, tovább nehezíti a dolgukat, hogy a társházigazdák vasárnap kikaptak Izlandtól, így utolsó csapatként ők is elveszítették veretlenségüket a tornán.

Nem vagyunk jó helyzetben

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk – két győzelemmel és egy döntetlennel jutottak tovább a csoportkörből a malmői középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszottak Svájccal, vasárnap pedig 35-32-re kikaptak Szlovéniától. Kedden 20.30-tól játszanak a társházigazda Svédországgal, majd szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vár rájuk.

A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

„Jelenleg nem vagyunk jó helyzetben. Az egyik mérkőzésünk döntetlenre végződött, a másikat pedig elveszítettünk.

Szinte esélyünk sincs semmire – elődöntőbe jutni vagy az ötödik helyért játszani –, de tovább kell küzdenünk, meg kell próbálnunk a legjobbunkat nyújtani és megnyerni a mérkőzéseket

– vélekedett Chema Rodríguez.

Érdekes, hogy a magyar csapat kapusa, Palasics Kristóf szintén az MTI-nek nyilatkozva épp azt magyarázta, hogy még nincs minden veszve.

„Matematikai esélyünk még mindenre van, szeretnénk ennek megfelelően játszani a keddi meccsen. Jelenleg csak arra összpontosítunk, hogy a svédek elleni meccs minél jobban sikerüljön. A többi már nem csak rajtunk múlik, de mi szeretnénk a saját dolgunkat a legjobban elvégezni”.

A 12 középdöntős csapat kapusai közül holtversenyben Palasicsnak volt a második legtöbb védése (50) az eddigi öt mérkőzésen, 31,45 százalékos hatékonyságával pedig negyedik a mezőnyben.

A középdöntő II. csoportjának állás a 2. forduló után:

1. Izland 4 pont (88-80), 2. Svédország 4 (95-91), 3. Szlovénia 4 (104-102), 4. Horvátország 4 (83-86), 5. MAGYARORSZÁG 1 (84-88), 6. Svájc 1 (88-95)
Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség rangsorol, amíg tart a középdöntő, utána viszont elsősorban az egymás elleni eredmények lesznek mérvadóak.

Ajánlott videó

„Véber Gyuri volt az első olyan edzőm, akinek világos elképzelése volt arról, mit vár tőlünk”

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor
Orbán: A külügy bekéreti az ukrán nagykövetet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik