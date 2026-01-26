A kézikapitány szinte már elengedte az Eb-t, de a válogatott kapusa még fogadkozik

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint nagyon nehéz legyőzni a társházigazda Svédországot, amellyel a magyar férfi kézilabda-válogatott kedden, az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában találkozik.

„A svédeknek nagyon erős csapatuk és fantasztikus edzőjük van, ráadásul otthon játszanak.

Szinte minden poszton két olyan játékossal rendelkeznek, akik bármelyik válogatottban játszhatnának

– mondta hétfőn a malmői sajtófélórán a spanyol edző. Hozzátette: hihetetlen játékra képesek a skandinávok, ha jól működik a védekezésük, a kapusaik jól védenek, és gyors ellentámadásokat tudnak indítani. „Nagyon gyors kontráik vannak és nagyon gyorsan járatják a labdát, nagyon dinamikusak”.

Őrülten küzdeni és 100 százalékot nyújtani

Rodríguez szerint lehet esélyük a győzelemre, de ahhoz meg kell próbálniuk keveset hibázni, és megakadályozni, hogy az ellenfél a legjobb formáját hozza.

„Meg kell próbálnunk őrülten küzdeni, száz százalékot nyújtani, és utána meglátjuk, van-e esélyünk legyőzni őket,

mert ha szinte mindent tökéletesen csinálunk, a svédek akkor is legyőzhetnek minket, mert jobbak

– ismerte el. A szakvezető hozzáfűzte, tovább nehezíti a dolgukat, hogy a társházigazdák vasárnap kikaptak Izlandtól, így utolsó csapatként ők is elveszítették veretlenségüket a tornán.

Nem vagyunk jó helyzetben

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk – két győzelemmel és egy döntetlennel jutottak tovább a csoportkörből a malmői középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszottak Svájccal, vasárnap pedig 35-32-re kikaptak Szlovéniától. Kedden 20.30-tól játszanak a társházigazda Svédországgal, majd szerdán 18 órától a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vár rájuk.

A csoportok első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

„Jelenleg nem vagyunk jó helyzetben. Az egyik mérkőzésünk döntetlenre végződött, a másikat pedig elveszítettünk.

Szinte esélyünk sincs semmire – elődöntőbe jutni vagy az ötödik helyért játszani –, de tovább kell küzdenünk, meg kell próbálnunk a legjobbunkat nyújtani és megnyerni a mérkőzéseket

– vélekedett Chema Rodríguez.

Érdekes, hogy a magyar csapat kapusa, Palasics Kristóf szintén az MTI-nek nyilatkozva épp azt magyarázta, hogy még nincs minden veszve.

„Matematikai esélyünk még mindenre van, szeretnénk ennek megfelelően játszani a keddi meccsen. Jelenleg csak arra összpontosítunk, hogy a svédek elleni meccs minél jobban sikerüljön. A többi már nem csak rajtunk múlik, de mi szeretnénk a saját dolgunkat a legjobban elvégezni”.

A 12 középdöntős csapat kapusai közül holtversenyben Palasicsnak volt a második legtöbb védése (50) az eddigi öt mérkőzésen, 31,45 százalékos hatékonyságával pedig negyedik a mezőnyben.