Ez még csak a kezdet: három érkezőt jelentett be a Fradi női kézicsapata

Három érkezőt jelentett be a Ferencváros női kézilabdacsapata pénteken. Az FTC-nél folytatja

az előzetes híreknek megfelelően a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen ,

, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és

és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo.

Mindig az jár a fejemben, hogy miként találhatunk apró részleteket, amikkel fejlődhetünk – mert, amikor már sok klasszis játékosod van, akkor itt-ott lehet csak néhány százalékot javítani.

Úgy hiszem, hogy mindhárom játékos segíthet nekünk pluszt adni a csapathoz. Anna Kristensen talán a világ jelenlegi legtehetségesebb kapusa, aki már most is az öt legjobb között van, nem véletlenül lett tavaly az Európa-bajnokság MVP-je. Lysa Tchaptchet nagyon erős védőjátékos, nagyon jó fizikai adottságai vannak, és a gólszerzésben is jeleskedik, még a pályája elején jár, de már most jelentős sikereket ért el. Elizabeth Omoregie már most világklasszis játékos, hatalmas tapasztalattal rendelkezik a legmagasabb szinten is, mert, bár csak 28 éves, tizenegy éve szerepel a Bajnokok Ligájában. Mindhármukban azt érzem, hogy folyamatosan képesek fejlődni, és ez fontos számomra” – mondta a fradi.hu-nak Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője.

A ferencvárosi közlemény utolsó mondata alapján a keret további alakulására lehet számítani.