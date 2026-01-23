„Szabálytalan gól volt!” – úgy kiakadt egy csapat a kézilabda-Eb-n, hogy közleményt adott ki az EHF

Rettenetesen kiakadtak a portugálok, miután kikaptak 32–30-ra Németországtól a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában.

A mérkőzés végig rendkívül szoros volt, ezért minden apróság döntőnek bizonyulhatott volna. Sokszor munkában is volt a VAR, de végül éppen az okozott felháborodást a portugáloknál, amikor elmaradt a videózás. Az utolsó percben ugyanis két német kézilabdázó is már az ellenfél térfelén volt, amikor középkezdést végzett el a csapatuk.

„Legalább egy játékos a másik oldalon volt, amikor a bíró fújt. Ez hiba. Meg kellett volna állítania a játékot, és meg kellett volna ismételni a kezdést, úgyhogy a gól, amit ebből dobtak, szabálytalan volt” – dohogott Paulo Pereira szövetségi kapitány a dán TV2-nek.

Egyetlen német játékos sem tartózkodhat a mi félpályánkon. Ott pedig két német játékos volt, de persze lehet, hogy nem ismerem a szabályokat

– gúnyolódott Rui Silva, Portugália irányítója.

Az esetet megvizsgálta az európai szövetség (EHF) is, amely jobbnak látta, ha kiad egy közleményt arról, hogy pontosan miért is alakultak úgy az események, hogy elmaradt a videózás.

„A német 54-es számú játékos végrehajtotta a bedobást a portugál csapat gólja után. Két német játékos (az 5-ös és a 23-as) átlépte a középső vonalat a bíró sípszava előtt, majd a 23-as számú játékos megkapta a labdát, és gólt szerzett. Bár a bedobás megismétlése lett volna a helyes eljárás, ez nem változtatott volna azon, hogy melyik csapat birtokolja a labdát.

Az IHF videó-visszajátszási szabályzatának megfelelően ez a helyzet nem volt felülvizsgálható, mivel nem tartozik a VR-szabályzat 9. pontjának (»Játékot befolyásoló helyzetek«) rendelkezései alá, amelyek magukban foglalják a 7 méteres dobásokra vonatkozó döntéseket, büntetéseket vagy olyan döntéseket, amelyek a labda birtoklásának megváltozásához vezethetnek

– áll a közleményben.

Leegyszerűsítve az EHF válasza az, hogy valóban hibáztak a bírók, de pont ez a hiba a VAR jogkörén kívül esik.