A selejtezőből induló Sönmezt – aki 112. a női rangsorban – a Melbourne-ben élő török diaszpóra tagjai lelkesen buzdítottak, de ez csak arra volt elég, hogy a második szettet rövidítésben behúzza.

Az első és a harmadik játszmát Putyinceva söpörte be 6:3-mal, és a győztes labdamenet után hergelte egy kicsit a török drukerreket, előbb a füléhez tette a kezét, azt mutatva, hogy nem hallja a fújolást, majd előadott némi fenékrázós táncot is.

00:53-tól látható az összefoglalóban Putyinceva ünneplése:

A 31 éves Putyinceva a legjobb 16 között a 29. kiemelt amerikai Iva Joviccsal találkozik majd.