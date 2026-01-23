A selejtezőből induló Sönmezt – aki 112. a női rangsorban – a Melbourne-ben élő török diaszpóra tagjai lelkesen buzdítottak, de ez csak arra volt elég, hogy a második szettet rövidítésben behúzza.
Az első és a harmadik játszmát Putyinceva söpörte be 6:3-mal, és a győztes labdamenet után hergelte egy kicsit a török drukerreket, előbb a füléhez tette a kezét, azt mutatva, hogy nem hallja a fújolást, majd előadott némi fenékrázós táncot is.
00:53-tól látható az összefoglalóban Putyinceva ünneplése:
A 31 éves Putyinceva a legjobb 16 között a 29. kiemelt amerikai Iva Joviccsal találkozik majd.
Eredmények, 3. forduló (a 16 közé jutásért):
férfiak:
Medvegyev (orosz, 11.) – Marozsán Fábián 6:7 (5-7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Alcaraz (spanyol, 1.) – Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1
Zverev (német, 3.) – Norrie (brit, 26.) 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
De Minaur (ausztrál, 6.) – Tiafoe (amerikai, 29.) 6:3, 6:4, 7:5
Bublik (kazah, 10.) – Etcheverry (argentin) 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 6:4
Cerundolo (argentin, 18.) – Rubljov (orosz, 13.) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3
Paul (amerikai, 19.) – Davidovich Fokina (spanyol, 14.) 6:1, 6:1 után Davidovich Fokina feladta
Tien (amerikai, 25.) – Borges (portugál) 7:6 (11-9), 6:4, 6:2
nők:
Szabalenka (fehérorosz, 1.) – Potapova (osztrák) 7:6 (7-4), 7:6 (9-7)
Gauff (amerikai, 3.) – Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3
Jovic (amerikai, 29.) – Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6 (7-3)
Andrejeva (orosz, 8.) – Ruse (román) 6:3, 6:4
Szvitolina (ukrán, 12.) – Snajder (orosz, 23.) 7:6 (7-4), 6:3
Mboko (kanadai, 17.) – Tauson (dán, 14.) 7:6 (7-5), 5:7, 6:3
Muchova (cseh, 19.) – Linette (lengyel) 6:1, 6:1
Putyinceva (kazah) – Sönmez (török) 6:3, 6:7 (3-7), 6:3
vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.) – Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német) 6:1, 2:6, 10-6 – döntő rövidítés
női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.) – Jesika Maleckova, Miriam Skoch (cseh) 2:6, 7:5, 7:6 (10-8)