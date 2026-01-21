Australian Open: Fucsovics nagyot csatázott, de Bublik mindig a legjobbkor lépett a gázpedálra

Fucsovics Márton három szettben kikapott szerdán a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bubliktól, így a második fordulóban búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 54., múlt héten Adelaide-ben nyolcaddöntős magyar játékos a tavalyi selejtezős búcsú után idén ismét a főtáblán kezdte az Australian Opent, 2018 óta már nyolcadszor lépett pályára a melbourne-i elitmezőnyben. Az argentin Camilo Ugo Carabelli (47.) nyitókörös búcsúztatása után alaposan rápihenhetett a következő mérkőzésére, mivel a vasárnapi győzelem után két szabadnapja is volt.

Szerdán a Kia Arena harmadik meccsén a kazah Bublik állt a háló túloldalán, akivel 2020 óta négyszer csapott össze, és valamennyiszer a 2016-ig orosz színekben indult ellenfél nyert, írja az MTI. A 196 centis Bublik két hete begyűjtötte Hongkongban a kilencedik ATP-trófeáját, ennek köszönhetően a top 10-be emelkedett a rangsorban, és az élmezőny egyik legszínesebb játékosaként ismert, aki időnként alulról szervál, szívesen tréfálkozik a nézőkkel, és szokatlan vagy bravúros ütéseivel sűrűn találkozni a közösségi oldalakon is.

Az ötödik csata nyitószettje 5:5-nél dőlt el, amikor a jobban adogató ellenfél az ötödik bréklabdáját kihasználta, majd kiszerválta a játszmát. A folytatásban is a kazah diktálta a tempót, 1:1-nél pedig a 33 éves magyar a legrosszabbkor ütött kettős hibát, és ismét brékhátrányban volt. Ezúttal viszont sikerült visszazárkóznia, semmire elvette Bublik adogatását, csakhogy 4:4-nél újabb hullámvölgy és brék következett, majd a rivális két ásszal lezárta a szettet. Ekkor már veszni látszott a meccs, csakhogy 3:2-nél végre a nyíregyházi sportolónak is összejött a brék, sőt 5:4-nél a szettért adogatott, de ekkor újabb nagy fordulat következett:

Bublik ugyanis visszabrékelt, 5:2-ről sorozatban öt gémet nyerve megfordította a játszmát, és 2 óra 13 perc után a 12. ászával befejezte a mérkőzést.

Az amerikaiak elleni, februári, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics számára ezzel befejeződött az Australian Open.

Bondár Anna és Babosék párosa is búcsúzott

Bondár Anna kiesett szerdán a második fordulóban. A világranglistán 74. magyar játékos a szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlik (181.) után a selejtezős török Zeynep Sönmezzel csapott össze (112.), aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta – miközben egy eszméletét vesztő labdaszedőnek is segített. Bondár azonnal elvesztette adogatását, de rögtön egyenlített, utána viszont 23 éves ellenfele ismét brékelt, és innen már végigvitte előnyét (6:2). A második szettben 3:3-nál Bondár nem tudta hozni a szerváját, és ez döntőnek bizonyult, Sönmez 5:4-nél az első mérkőzéslabdáját kihasználta.

Babos Tímea kikapott a kanadai Leylah Fernandezzel az oldalán párosban. A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem volt elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális várt rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében, amely duó biztosan hozta az első szettet. A másodikban Babosék 2–4 után sorozatban négy játékot nyertek, és egyenlítettek. A harmadik azonban megint a kiemelt kettősé lett.

A 32 közé jutásért férfiak: Alekszandr Bublik (kazah, 10.)–Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 7:5 Marozsán Fábián–Kamil Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6 (7–5) nők: Zeynep Sönmez (török)–Bondár Anna 6:2, 6:4 női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)–Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai) 6:4, 4:6, 6:3