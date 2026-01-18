Dráma az Australian Openen: meccs közben ájult el a labdaszedő

A török Zeynep Sönmez segített annak a labdaszedőnek, aki a nagy melegben eszméletét vesztette egy pillanatra és elesett az Australian Open nyílt teniszbajnokságon.

A selejtezőből érkező Sönmez a 11. helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrovával játszott, amikor azt vette észre, hogy az egyik labdaszedő rosszul lesz (vélhetően a nagy hőség miatt), inogni kezd, majd hanyatt esik a székbíró pulpitusa mellett. Bár a lány felpattant, Sönmez egyből odasietett hozzá, majd lesegítette a pálya árnyékos részére, és csak azt követően folytatta a játékot, hogy a labdaszedőt biztos kezekben tudta.

Az ijesztő jelenet:

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7 — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Sönmez a torna egyik legnagyobb meglepetését okozva a mérkőzést is megnyerte. Az első szettet 7:5-tel húzta be, majd a másodikban ugyan kiegyenlített Alekszandrova, a török a döntő felvonásban 0-3-ról fordítva jutott tovább a második körbe.