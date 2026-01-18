teniszaustralian openaustralian open 2026labdaszedő
Sport

Dráma az Australian Openen: meccs közben ájult el a labdaszedő

A török Zeynep Sönmez segít a labdaszedőnek az Australian Openen.
DAVID GRAY / AFP
Zeynep Sönmez egyből érezte, hogy nagy a baj.
admin Futó Csaba
2026. 01. 18. 08:52
A török Zeynep Sönmez segít a labdaszedőnek az Australian Openen.
DAVID GRAY / AFP
Zeynep Sönmez egyből érezte, hogy nagy a baj.

A török Zeynep Sönmez segített annak a labdaszedőnek, aki a nagy melegben eszméletét vesztette egy pillanatra és elesett az Australian Open nyílt teniszbajnokságon.

A selejtezőből érkező Sönmez a 11. helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrovával játszott, amikor azt vette észre, hogy az egyik labdaszedő rosszul lesz (vélhetően a nagy hőség miatt), inogni kezd, majd hanyatt esik a székbíró pulpitusa mellett. Bár a lány felpattant, Sönmez egyből odasietett hozzá, majd lesegítette a pálya árnyékos részére, és csak azt követően folytatta a játékot, hogy a labdaszedőt biztos kezekben tudta.

Az ijesztő jelenet:

Sönmez a torna egyik legnagyobb meglepetését okozva a mérkőzést is megnyerte. Az első szettet 7:5-tel húzta be, majd a másodikban ugyan kiegyenlített Alekszandrova, a török a döntő felvonásban 0-3-ról fordítva jutott tovább a második körbe.

Kapcsolódó
Sinnert is legyőzve lett milliomos egy amatőr játékos a speciális tenisztornán
Nem volt bonyolult a szabály: aki a labdamenetet nyerni, az jut tovább.

Ajánlott videó

Struktúrának álcázott félelem – miért ilyen unalmas a Liverpool játéka?

Friss

Népszerű

Összes
Grönland: Rendkívüli ülésre hívják össze vasárnapra az EU nagyköveteit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik