„Befognád a pofád?” – Munart egy őrült szurkoló zavarta meg az AusOpenen

Jaume Munar jól bírta idegekkel
2026. 01. 20. 12:28
Nem bírta idegekkel a teniszpályákon szokatlan verbális támadást Jaume Munar, a spanyol teniszező így kiüvöltött az őt zaklató szurkolónak az Australian Open első fordulójában rendezett mérkőzésen.

A 28 éves teniszező kemény küzdelemben, 3:6, 6:2, 6:7, 7:5, 6:3-ra verte a cseh Dalibor Svrcinát, ezzel revánsot vett ellenfelén, aki a 2023-as AusOpen első fordulójában legyőzte őt.

Munarnak azonban nem csupán Svrcinával kellett megküzdenie, egy néző ugyanis folyamatosan zavarta, és valahányszor adogatni készült, nem hagyta abba a kiabálást.

A spanyol annyira feldühödött, hogy megállította a szerválás folyamatát, és visszaüvöltötte a nézőtérre:

Befognád a pofád?

Munar szerencséjére így sem veszítette el a koncentrációját, és meg tudta fordítani a meccset.

A második fordulóban Casper Ruud következik, kérdés, hogy a mérkőzést megrendezik-e.

A norvég teniszező ugyanis jelezte, hogy felesége, Maria bármikor életet adhat gyermeküknek, és amennyiben a szülés beindul, Ruud az első géppel visszarepül Norvégiába.

