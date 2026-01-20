„Befognád a pofád?” – Munart egy őrült szurkoló zavarta meg az AusOpenen

A 28 éves teniszező kemény küzdelemben, 3:6, 6:2, 6:7, 7:5, 6:3-ra verte a cseh Dalibor Svrcinát, ezzel revánsot vett ellenfelén, aki a 2023-as AusOpen első fordulójában legyőzte őt.

Munarnak azonban nem csupán Svrcinával kellett megküzdenie, egy néző ugyanis folyamatosan zavarta, és valahányszor adogatni készült, nem hagyta abba a kiabálást.

🗣️🗣️ „¿¡TE PUEDES CALLAR!?” La desesperación de Jaume Munar en su partido ante Svrcina 😡#AO26 pic.twitter.com/bts0SEISft — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 19, 2026

A spanyol annyira feldühödött, hogy megállította a szerválás folyamatát, és visszaüvöltötte a nézőtérre:

Befognád a pofád?

Munar szerencséjére így sem veszítette el a koncentrációját, és meg tudta fordítani a meccset.

A második fordulóban Casper Ruud következik, kérdés, hogy a mérkőzést megrendezik-e.

A norvég teniszező ugyanis jelezte, hogy felesége, Maria bármikor életet adhat gyermeküknek, és amennyiben a szülés beindul, Ruud az első géppel visszarepül Norvégiába.