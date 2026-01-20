„Befognád a pofád?” – Munart egy őrült szurkoló zavarta meg az AusOpenen

A 28 éves teniszező kemény küzdelemben, 3:6, 6:2, 6:7, 7:5, 6:3-ra verte a cseh Dalibor Svrcinát, ezzel revánsot vett ellenfelén, aki a 2023-as AusOpen első fordulójában legyőzte őt.
Munarnak azonban nem csupán Svrcinával kellett megküzdenie, egy néző ugyanis folyamatosan zavarta, és valahányszor adogatni készült, nem hagyta abba a kiabálást.
🗣️🗣️ „¿¡TE PUEDES CALLAR!?”
La desesperación de Jaume Munar en su partido ante Svrcina 😡#AO26 pic.twitter.com/bts0SEISft
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 19, 2026
A spanyol annyira feldühödött, hogy megállította a szerválás folyamatát, és visszaüvöltötte a nézőtérre:
Befognád a pofád?
Munar szerencséjére így sem veszítette el a koncentrációját, és meg tudta fordítani a meccset.
A második fordulóban Casper Ruud következik, kérdés, hogy a mérkőzést megrendezik-e.
A norvég teniszező ugyanis jelezte, hogy felesége, Maria bármikor életet adhat gyermeküknek, és amennyiben a szülés beindul, Ruud az első géppel visszarepül Norvégiába.