135 másodperc alatt merevre ütötte ellenfelét a veretlen brit bunyós

A brit félnehézsúlyú Ben Whittaker az első menetben lenyűgöző, kiütéses győzelmet aratott Benjamin Gavazi ellen, ezzel megőrizte veretlenségét. Az összecsapás mindössze 135 másodpercig tartott.

A WBC Silver félnehézsúlyú címmérkőzésén Whittaker a nyitó menet közepén egy gyors kombinációval elkapta német riválisát.

Gavazi padlót fogott, a számolást követően a veretlen Whittaker támadásba lendült, és rövid idő múlva egy brutális fejre mért jobbossal ki is ütötte vetélytársát, írta a Profiboksz.

Whittaker, aki 2019-ben világbajnok bronzérmes, két évvel később Tokióban olimpiai ezüstérmes volt, profiként 11 meccséből 10-et megnyert – egyedül Liam Cameronnal vívott döntetlent.