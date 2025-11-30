profi bokszben whittakerbenjamin gavaziboksz
Sport

135 másodperc alatt merevre ütötte ellenfelét a veretlen brit bunyós

Alex Livesey / Getty Images
24.hu
2025. 11. 30. 09:49
Alex Livesey / Getty Images

A brit félnehézsúlyú Ben Whittaker az első menetben lenyűgöző, kiütéses győzelmet aratott Benjamin Gavazi ellen, ezzel megőrizte veretlenségét. Az összecsapás mindössze 135 másodpercig tartott.

A WBC Silver félnehézsúlyú címmérkőzésén Whittaker a nyitó menet közepén egy gyors kombinációval elkapta német riválisát.

Gavazi padlót fogott, a számolást követően a veretlen Whittaker támadásba lendült, és rövid idő múlva egy brutális fejre mért jobbossal ki is ütötte vetélytársát, írta a Profiboksz.

Whittaker, aki 2019-ben világbajnok bronzérmes, két évvel később Tokióban olimpiai ezüstérmes volt, profiként 11 meccséből 10-et megnyert – egyedül Liam Cameronnal vívott döntetlent.

Kapcsolódó
Kokainnal bukott meg vesztes meccse után a korábbi bokszbajnok
Könnyen lehet, hogy ezzel véget is ért a karrierje.

Ajánlott videó

Liverpooli krízis: meddig védi meg Arne Slotot a bajnoki cím?

Friss

Népszerű

Összes
Egyetlen ütéssel ölte meg áldozatát – megszólalt a szórakozóhely, ahol meghalt egy fiatal férfi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik