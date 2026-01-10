Ikertestvére súlyos sérülése megrendítette a magyar válogatott kézilabdázót

„Nem a legjobb pillanatban jött, és mondhatom, hogy nekem sem, mert elég nehéz volt feldolgozni. Néhány napig aludni sem tudtam, de mivel tudom, hogy jó kezekben volt, és jól van, illetve jól lesz, már én is nyugodtabb vagyok” – nyilatkozta az MTI-nek a junior világbajnoki ezüstérmes játékos.

Krakovszki Zsolt bokája múlt pénteken a válogatott edzésén sérült meg. A súlyos szalagsérülés miatt műtétre volt szükség, amelyet követően két hétig fekvőgipszet, utána pedig egy speciális rögzítőcsizmát kell viselnie. Legalább három hónapot biztosan ki kell hagynia.

Most már otthon lábadozik, és az a szerencse, hogy a legkomolyabb bajt megúszta. Sajnos, így sem járt jól, de most már félre tudom tenni a történteket. Minden nap beszélünk, úgyhogy nyugodtabb vagyok

– mesélte Bence, aki hozzátette, mivel ikrek, a kapcsolatuk szorosabb és jobb, mint egy sima testvérpár esetében, és nagyon sok időt töltenek együtt.

Extramotivációt ad a válogatott

A győri születésű és nevelésű balszélső nyáron Tatabányáról visszatér az ETO-hoz, ezért számára különleges volt, hogy a péntek este Győrben rendezett és 33-23-ra megnyert felkészülési mérkőzésen négyszer is betalált Romániának.

„Mindig nagyon jó érzés itthon játszani, ez pluszmotivációt is ad, bár a felnőtt válogatottban mindig nagyon extra motivációm van, hogy tudjak bizonyítani és jól teljesíteni. Szerencsére jól jött ki a lépés, jól játszottunk, tudtunk gyakorolni, és bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon is így tudjuk majd folytatni” – magyarázta.

Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor válogatottbeli visszavonulása kapcsán megjegyezte: mindhárom játékos nagy tapasztalattal rendelkezik, mindig nagyon sokat segítettek a csapatnak, de egyrészt a fiatalos lendület hasznos lehet a kontinenstornán, másrészt továbbra is vannak rutinos játékosok a keretben.

A magyar és a román csapat szombaton Felcsúton zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással.

A jövő csütörtökön kezdődő dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz a magyarok ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar válogatott célja a legjobb nyolc közé kerülés.