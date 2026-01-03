Edzésen szenvedett súlyos sérülést, műteni kellett a magyar válogatott kézist

Krakovszki Zsolt bokaműtét miatt kikerült a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott keretéből, amelyhez Szilágyi Benjámin csatlakozott.

A magyar szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint Krakovszki Zsolt bokája a nemzeti csapat egyik edzésén sérült meg.

A győri ETO University HT jobbszélsőjét súlyos szalagsérülés miatt péntek este már meg is operálták. Bokája immár stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.

Egyből intézkedett a kapitány

Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap. A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

Január 16-án kezdődik az Eb számunkra

A csapat az Eb előtt jövő pénteken 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz a magyarok ellenfele. A középdöntőbe az első két helyezett jut.