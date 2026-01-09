sportkézilabdakézilabda válogatottancsin gábor
Románveréssel búcsúztatták a magyar kézilegendákat

A válogatottságtól visszavonult Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b-j) köszöntik.
Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2026. 01. 09. 21:28
A válogatottságtól visszavonult Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét (b-j) köszöntik.
Krizsán Csaba / MTI

A Magyarország–Románia férfi kézilabda felkészülési mérkőzés félidejében a Magyar Kézilabda Szövetség köszöntötte a válogatottól búcsúzó három meghatározó játékost: Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét.

Balogh Zsolt 2008-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban, összesen öt nagy világversenyen szerepelt, utoljára a 2021-es világbajnokságon, amelyen a magyar csapat 5. helyen zárt. Pályafutása során 70-szer szerepelt magyar színekben, ezeken 221 gólt dobott. Nyáron visszavonult az ETO-ból, majd az orosházi csapat edzője.

Ancsin 2009-ben játszotta első válogatott meccsét, de egészen elképesztő mennyiségű, 13 világversenyen vett részt. Összesen 173 válogatott meccse volt, 383 gólt dobott, ráadásul még mindig aktív, a Fradit erősíti az Európa Ligában. Lékai szintén 2009-ben debütált, 198 találkozón képviselte Magyarországot, 14 világversenyen 592 gólig jutott.

A mérkőzést nagyon magabiztosn nyerte a magyar csapat, 33-23-ra intézte el Romániát.

Felkészülési mérkőzés

Magyarország-Románia 33-23 (16-11)

a magyar gólszerzők: Rosta 6, Krakovszki B., Rodríguez 4-4, Hanusz, Szilágyi 3-3, Ónodi-Jánoskúti, Papp, Ilic, Szita 2-2, Pergel, Ligetvári, Fazekas, Bodó, Lukács 1-1

lövések/gólok: 50/33, illetve 54/23

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 5/3

kiállítások: 6, illetve 6 perc

