kézilabdalékai mátébalogh zsoltancsin gábor
Lékaiékat pénteken búcsúztatja el a kézilabda-szövetség

Illyés Tibor / MTI
Lékai Máté 198 mérkőzésen 592 gólt szerzett a válogatottban
24.hu
2026. 01. 07. 19:20
A Magyar Kézilabda Szövetség január 9-én, a Magyarország-Románia mérkőzés szünetében búcsúztatja el három korábbi klasszisát, olvasható a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos honlapján. Balogh Zsolt 2025 nyarán vonult vissza a kézilabdától, míg Ancsin Gábor és Lékai Máté szintén a közelmúltban jelentették be, hogy véget ért szereplésük a nemzeti csapatban.

Ancsin Gábor 2009-2024 között összesen 173-szor lépett pályára a válogatottban és 383 gólt ért el. A jobbátlövő 13 világversenyen képviselte Magyarországot, a legjobb eredménye olimpiai 10. (2024), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. helyezés volt.

Illyés Tibor / MTI Ancsin Gábor

Balogh Zsolt 2008-2021 között összesen 70 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ahol 221 gólt szerzett. A jobbátlövő tagja volt többek között a 2021-es vb-5. együttesnek.

Illyés Tibor / MTI Balogh Zsolt

Lékai Máté 2009-ben debütált a válogatottban, amelyben egészen 2025-ig játszott, 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének, hiszen tagja volt az olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024) együttesnek. Összesen 13 világversenyen vett részt.

Kézilabda, férfiak, felkészülési mérkőzés

Január 9., Győr
19.00: Magyarország – Románia

 

A válogatott a január 15-én rajtoló Európa-bajnokságon sorrendben Lengyelország (január 16., 20.30), Olaszország (január 18., 20.30) és Izland (január 20., 20.30) ellen lép pályára.

