Lékaiékat pénteken búcsúztatja el a kézilabda-szövetség

Ancsin Gábor 2009-2024 között összesen 173-szor lépett pályára a válogatottban és 383 gólt ért el. A jobbátlövő 13 világversenyen képviselte Magyarországot, a legjobb eredménye olimpiai 10. (2024), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. helyezés volt.

Balogh Zsolt 2008-2021 között összesen 70 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ahol 221 gólt szerzett. A jobbátlövő tagja volt többek között a 2021-es vb-5. együttesnek.

Lékai Máté 2009-ben debütált a válogatottban, amelyben egészen 2025-ig játszott, 198 találkozón 592-szer talált be az ellenfelek kapujába. Részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének, hiszen tagja volt az olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024) együttesnek. Összesen 13 világversenyen vett részt.